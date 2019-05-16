Antalya'da dalış turizmi sezonu açıldı

Antalya ve çevresindeki dalış noktalarına yılın 12 ayı turistik dalış yaptıran dalış merkezleri, sezonu açtı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, dalış turizminin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Antalya'da Gazipaşa'dan Kalkan'a kadar uzanan sahil şeridindeki 222 dalış noktası sualtı tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan tarafından fotoğraf çalışması yapılan dalış noktalarına sezonda günlük 1000 dalış yapılıyor. Kimi zaman bu sayı yukarılara çıkabiliyor. Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren 60 dalış şirketi, su altına profesyonel rehberler eşliğinde dalış turları düzenliyor. Kent merkezindeki Star Diving Academy Dalış Okulu sahibi, aynı zamanda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, dalış turizminin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

DALIŞ TURİZMİ DENİZ SUYUNUN ISINMASIYLA ZİRVE YAPACAK

Sualtı dalışlarının 12 ay sürdüğünü belirten İsa Alemdar, yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin Antalya'ya gelmesiyle ilginin arttığını kaydetti. 2019 sezonunun mayıs ayı ile başladığını, su sıcaklığının da 19 ile 21 dereceye yükselerek ideal ısıya ulaştığını aktaran Alemdar, beklentinin yüksek olduğunu söyledi. Alemdar, Tecrübesi olmayan turistler profesyonel hocalar eşliğinde keşif dalışları yapabilecek. Lisanslı profesyoneller ise ellerindeki lisansa göre 18 ila 30 metreleri bulan belgeli dalışları gerçekleştirecek dedi.

FRANSIZ SOSYETE BATIĞI, POPÜLER NOKTALARDAN BİRİ

Antalya bölgesinde en çok dikkati çeken batığın, Kaleiçi Yat Limanı açığında 'Fransız Sosyete Batığı' olarak bilinen İkinci Dünya Savaşı sırasında batan St. Didier gemisine ait batık olduğunu kaydeden İsa Alemdar, Savaş batıkları arasında St. Didier'in çok emsali yoktur. 18 metre derinlikte başlar, 30 metrede biter. Batık tek parça halindedir. Buraya yurt dışından gelen meraklıların dalışını gerçekleştiriyoruz. Batığı görenler, St. Didier batığının emsalsiz olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Burası, dalış turizmi için, Antalya için altın bir bilezik diye konuştu.

ABD SAVAŞ UÇAĞI BATIĞI

Antalya'daki diğer savaş batıklarından birinin Kaş'ta, diğerinin Manavgat'ta olduğunu aktaran Alemdar, Manavgat'taki B-24 Amerikan Savaş Uçağı Batığı, 1944 yılında Romanya üzerindeki hedefleri bombaladıktan sonra Kıbrıs'taki üssüne dönerken Ege Denizi üzerinde vurulup Antalya açıklarında denize gömülen bir uçağa ait. Kaş civarındaki batık ise neden düştüğü bilinmeyen bir İtalyan uçağına ait. Uçak, motorları haricinde bir bütün olarak sualtında yatıyor. Uçakların görünümünün eksiksiz olması, dalgıçlara keşfedecek zenginlikler sunuyor dedi.

İRİLİ UFAKLI BİRÇOK DALIŞ NOKTASI

Tekirova açıklarında bulunan ve Üç Adalar olarak adlandırılan bölgenin, küçük adalardan oluşan bir dalış bölgesi olduğunu kaydeden İsa Alemdar, şöyle devam etti

Çok çeşitli derinliklere sahip olması, dip yapısının Antalya'ya oranla zenginliği, görüş netliği ve birçok dalış merkezine yakınlığı nedeniyle en popüler dalış bölgeleri arasında yer alıyor. Finike'deki Gök Mağarası da mağara dalgıçlarının ilgisini çeken tatlı su kaynaklarından biri. Antalya Körfezi'nin kuzeyinde, deniz dibinde yatan Gelidonya Antik Batığı, Genç Tunç Devri'ne ait olması ile ün saldı. Kemer Limanı'ndan 1,5 kilometre açıkta kum zemin üzerinde 25 metre derinlikte yatan Paris batığı da turistik dalış noktaları arasında. Antalya kıyı şeridinde falezler ve Sıçan Adası, tercih edilen dalış noktaları. Sıçan Adası'nın doğusunda küçük bir mağara olması, dalış tutkunlarının ilgisini bu bölgeye yönlendiriyor. Side Sualtı Müzesi başta olmak üzere farklı dalış noktalarına günlük turlar düzenleniyor. Side Sualtı Müzesi, dalış tutkunlarına eşsiz ortam sunuyor. Kış ayları dahil, denizin izin verdiği her an müzeye dalış yapan turistleri görmek mümkün.

ÖNCE GÜVENLİK

Su altının önce sorumluluk ve güvenlik, sonra eğlence olarak adlandırılan bir etkinlik olduğunu kaydeden Alemdar, dalış meraklılarını uyardı. Özellikle, dalış yaptıracak merkezlerin yetki belgesi almış olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen İsa Alemdar, merkezlerde çalışanların da belgeli profesyoneller olması gerektiğini belirtti. İsa Alemdar, Güvenliğin ön planda, eğlencenin sonrasında geldiği bir hizmet veriyoruz. Sektörde bu kadar az kaza olmasının başlıca nedeni, çoğu dalış merkezinin sualtı kurallarına uyarak dalış yaptırmasıdır. Amatör turistik dalışlar 5 metreye kadar olanlardır. Profesyonel dalış okulları amatörlere 5 metreden fazla dalış yaptırmaz. Daha derinlere gerçekleşen dalışlarda ise dalış yapacak turistin belgeleri ve bröveleri dikkate alınır dedi.

KAŞ'TA TANK BATIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 45 tonluk 1960 model tank, 2 yıl önce Kaş açıklarında bulunan Güvercin Adası mevkiinde 20 metre derinliğe batırıldı. Tank batığının, yerli yabancı birlerce sualtı tutkununu bölgeye çekeceği düşünülüyor.

BAZI BÖLGELER İÇİN ÖZEL İZİN GEREKLİ

Kemer'deki Paris 2 batığı, Tekirova açıklarındaki iç adalar, B-24 tipi Amerikan savaş uçağı batığı ile Antalya Körfezi'nin batı ucunda bulunan Gelidonya batığı, Antalya Yat Limanı'nın 1 kilometre açığında şamandıra altında yatan St. Didier adlı Fransız gemisinin batığına dalmak isteyenlerin, Antalya Valiliği ve Deniz Polisi Şube Müdürlüğü'nden izin alması gerekiyor.

MAĞARA DALGIÇLARI GÖK MAĞARASI'NA

Finike'deki Gök Mağarası da mağara dalgıçlarının ilgisini çeken tatlı su kaynaklarından biri. Ortalama 15 metre derinlikten sonra mağara suyunun tuzlu suyla karıştığı görülüyor. Geniş bir koridorla dibe doğru inen mağarada sarkıtların bulunması, daha önceden kuru olduğunun işaretlerinden. 1995 yılında yapılan araştırma dalışlarından sonra bu mağaranın Asya'nın o güne kadar dalış yapılmış en derin mağarası olduğu saptandı.

KEKOVA'DA 31 DALIŞ NOKTASI

Kekova'nın güney kesiminde 31 nokta, su altı tutkunları için dalış parkuru olarak ilan edildi. Dalma tutkunlarının, bu bölgede dalış yapmak için Demre Limanı'ndan çıkış yapması gerekiyor. Demre bölgesindeki batık gemileri de içeren dalış noktaları şunlar Deniz Feneri, Kaya, Koy, Mağara, Mavi Mağara (Blue Cave), Antrum, İberian Gemi Batığı, Yelkenli Gemi Batığı, Buzalık Koyu, Buzalık Burnu, Ambar, Gökkaya, Arda, Duvar, Duvar 2, Eğri Liman, Kara Ada, Sualtı Tepesi (Reef), Reef 1, Shark's Point, Kara Burnu, Son Nokta (The End), Bora Burnu, Çapa, Akar Burnu, Akar Burnu 2, Sıçan Burnu, İç Ada Koyu, Akıntı Burnu, Ufuk Burnu ve Taşucu.

KAŞ VE KALKAN BÖLGESİ

Kaş bölgesinde ise 28 nokta su altı parkuru olarak belirlenmiş durumda. Bu dalış noktaları şöyle Köfte Adası, Gürmeli Ada, Küçük Kaya, Akıntı Burnu, Çapabanko, Üçkaya, Mavi Batık, Hidayet, Vatoz Burnu, Mendirek Önü, Mağara 1, Mağara 2, Fener Kulesi, Likya Batığı, Karides Mağarası, Tünel, Kanyon, Uçan Balık, Uçak Batığı, Besmi Adası, Anfora Vadisi Reef, Kaplumbağa Noktası, Uluburun kayalıkları, Altuğ Mağarası, Büyük Rif, Sarı Ada, İkiz Kardeş ve Deve Hörgücü Rifi.

Kalkan'daki dalış noktaları ise Kalakar Köyü, Yeşilköy Koyu, Yılan Adası, Sıçan Adası, Heybeli Ada, Öksüz Ada, Sakarya Batığı, Frenk Koyu, Sıçan Adası Sığlığı, Orta Sığlık ve Kalkan Koyu.

Vira Haber