Filipinler ile Kanada arasında çöp krizi
Filipinler'in geri dönüştürülebilir etiketiyle ülkeye gönderilen çöpün elden çıkarılması konusunda Kanada ile yaşadığı gerilim büyüyor.
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Filipinler'in 2014'de gemiyle ülkeye getirilen çöpün geri alınması için Kanada'ya tanıdığı sürenin 15 Mayıs'ta dolması üzerine, Filipinler'in Ottawa Büyükelçisi geri çağrıldı.
Filipinler Dışişleri Bakanı Teddy Locsin Jr, Kanada'daki büyükelçinin ve konsolosların geri çağrıldığını belirterek "Kanada, bu konuda tanınan son süreyi kaçırdı. Çöp oraya götürülene kadar Kanada'da diplomatik varlığımız azaltılmış biçimde sürecek." dedi. Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo da düzenlediği basın toplantısında, büyükelçi ve konsolosların çağrılmasının, Kanada'ya çöplerini geri almaları aksi takdirde ilişkilerin zora gireceği konusunda ciddi olduklarını gösterdiğini söyledi.
Vira Haber
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Etiketler : Filipinler, geri dönüştürülebilir, Kanada, çöp gemi, Ottawa Büyükelçisi
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