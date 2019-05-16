ABD gemileri Venezulla kıyılarından ayrıldı!

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ordu mensuplarıyla buluşmasında ABD’nin sahil güvenlik gemisinin, Venezüella donanmasında görev alan devriye hücumbotunun yaptığı uyarılardan sonra ülkenin ulusal karasularını hızlı bir şekilde terk ettiğini açıkladı.

Maduro, “Devriye hücumbotumuz, emperyalist baskıncı gemiye, ‘defol buradan’ demek üzere denize açıldı. Komuta eden subay, ‘Venezüella karasularında bulunuyorsunuz, lütfen yasalara ve uluslararası hukuka uyun ve derhal ülkeyi terk edin’ dedi. Ve Amerikan gemisi üçüncü kez ülkemizi terk etti. Bu uluslararası hukukun, barışın, Venezüella’nın askeri ahlakının zaferi” diye konuştu.

Amerikalı denizcilerin eylemini, ülkenin bu tür hamlelere hazır olup olmadığını kontrol etmeyi amaçlayan, Venezüella’ya yönelik bir provokasyon olarak nitelendiren Maduro, şöyle konuştu:

“Donanmamızın, ulusal silahlı kuvvetlerimizin neler yapacağını, korkup korkamayacağımızı görmek için, tepkimizi görmek için bunu yaptılar. Tepkimiz gösterge niteliğindeydi. Mutlak bir soğukkanlılık sergilendi. Sıfır sinir, soğukkanlılık, dayanıklılık ve kararlılık, cesaret ve irade ortaya konuldu.”

ABD’nin sahil güvenlik gemisi USCG James, geçen çarşamba Venezüella’nın ekonomik bölgesinde tespit edilmişti. Ertesi gün gemi, rotasını değiştirerek La Guaira limanına yaklaşmıştı. Gemiyi karşılayan Venezüella Donanması’na ait devriye hücumbotu, gerekli uyarıların yaparak ABD gemisini ülkenin ulusal karasularını terk etmeye ikna etmişti.

Vira Haber