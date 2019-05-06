Mangusta Oceano’nun inşası başladı

Mangusta Oceano 50’nin, ampul burun yapısına sahip güçlü bir gövdesi var. Çelikten inşa edilen gövdesi, motoryatın sportif hatlarının temelini oluşturuyor. Motoryatın baş ve kıç tarafta olmak üzere, iki ayrı kokpiti bulunuyor. Servis teknesi garajı baş tarafta konumlanıyor ve kıç bölümde bu sayede, daha da geniş bir beach club alanı yaratılmış oluyor.

Garaj, 6 metrelik bir servis botu ve 2 jet ski taşıyabiliyor. Su sporları oyuncakları ve servis teknesi dışarıdayken, garaj bölümü suyla doldurularak yüzme havuzuna dönüşebiliyor. Motoryatın ikinci yüzme havuzu ve jakuzisi, güneş güvertesinde konumlanıyor.

Yine Mancini tarafından tasarlanan iç mekanlarda, tavandan yere kadar uzanan pencereler dikkat çekiyor. Şık ve yumuşak, açık renk tonlarının tercih edildiği iç mekanda, açık mavi ve turkuaz ipek kumaşlarla birlikte beyaz mermerler öne çıkıyor.

Mangusta Oceano 50, 16 knot sürate erişebiliyor. Çift MTU 12V 2000 M86 makinelerle donatılacak olan motoryatın, 4 bin deniz mili menzile imkan sağlayan seyir sürati 11 knot.

Yapımına başlandığı açıklanan yeni serinin ilk gövdesi 2020’de tamamlanacak.

Vira Haber