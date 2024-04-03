Antalya'da Deniz Kıyılarında Tedirgin Eden Görüntüye Uzmanından Açıklama

Antalya’nın Lara sahilinde ve Alanya ilçesinde son günlerde deniz yüzeyinde görülen sarı tabakanın her yıl mevsimsel olarak görülen doğal polen tozu olduğu ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, olayın her yıl tekrarlandığını belirtti. Mevsimsel olarak tozlaşmanın yaşandığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Gökoğlu, "Yani çiçeklenmenin en çok olduğu dönem. Dolayısıyla bunlar çiçek tozları. Akdeniz çok durgun şu anda Antalya Körfezi'nde. Rüzgarın itelediği akıntıların da karşılaştığı ve kıyılara yığdığı yerlerde polen adeta bir yol şeklinde birikti. Aşırı derecede polen var. Bugünlerde arabalarımızın üzerine elinizi çekip sürerseniz baktığınızda elinizde polenleri görürsünüz. Sapsarı poleni görebilirsiniz. Bu polenlerin oluşturduğu bir durumdur" dedi.

Vatandaşların olayı müsilaj gibi algıladığına dikkat çeken Gökoğlu, “Afrika tozuyla beraber polenlerin oluşturduğu bir durum var. Rüzgar güneyden estiği için falezlere doğru bunu öteliyor. Şu anda deniz canlılarına bir etkisi yok. Belki şöyle düşünebilir; balık larvaları belki yiyebilir. Şu anda aynı anda biz Antalya Körfezi'nde yoğun denizanası yoğunluğunu görüyoruz. O da mevsimsel bir durumdur. Tozlaşma dönemimin sona ermesiyle bu görüntü de ortadan kalkacaktır” sözlerine yer verdi.

Vira Haber