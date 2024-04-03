Trabzon’da Sahile İnek Vurdu



Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sahil Tesisleri’nde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş bir inek ölüsü ile karşılaştı. Telef olmuş ineği gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından ölü ineğin alınması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile iletişime geçildi.

İnek ölüsünü sahilde görerek durumu yetkililere bildiren Atilla İmamoğlu, “Burada yürüyüş yapıyorduk. Sahil kenarında bir tane ölü bir hayvana denk geldik. İnek olduğunu düşünüyoruz. Çevre sağlığı açısından risk oluşturacağını düşündük. Belediyeyi aradık. Sahil Güvenlik ekipleri ve ilgili birimlere haber verdik. Belki de etrafta daha da olabilir. Sahil Güvenlik ekipleri geldi gerekli kontrolleri yapacaklar. Gördüğümüz tek bir tane inek ölüsü ama şarbon gibi bulaşıcı hastalıklar var. O sebeple hassasiyet gösterip kurumlara bilgi vermeyi düşündük” dedi.



Ferdinand'ı akıllara getirdi

Trabzon’da sahile vuran inek ölüsü akıllara 2018 yılı Ağustos ayında Kurban Bayramı'nın birinci günü Rize'nin İyidere ilçesinde kurban edilmemek için kaçarak denize atlayan ve bayramın son günü Trabzon'un Sürmene ilçesinde denizde yüzerken bulunan dana Ferdinand'ı akıllara getirdi. Ferdinand, Kurban Bayramında ipini kopararak kaçmış, denize atlamış, Rize'den Trabzon'a kadar 3 gün kilometrelerce yüzmüştü. Rize'nin İyidere ilçesinde son anda kaçan ve denize atlayan boğa Trabzon'da karaya çıkarılmıştı. Ardından şarkıcı Haluk Levent olaya dahil olmuş ve kurucusu olduğu AHBAP Platformu Ferdinand'ı satın alarak, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na götürülmüştü.

Vira Haber