Deniz Kenti Antalya’nın Deniz Biyolojisi Müzesi Neden Kaldırılır?

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi’nin sorumluluğundaki müzenin Mart 2023 tarihinde Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesine geçirildiği 500’den fazla deniz canlısının yakın zamanda sergiden kaldırılacağı belirtildi. Özellikle çocukların sualtındaki canlıları tanıması ve böylece çevre bilinci oluşmasında önemli yeri olan müzenin kapatılmasına tepkiler büyüyor. Konunun duyulmasıyla aralarında Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı araştırma enstitülerinin yanı sıra çeşitli üniversiteler, araştırma kuruluşları, belediyeler ve okulların da olduğu çok sayıda kurum müzedeki koleksiyona sahip çıkmak için girişimde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 3 gün içinde örneklerin gönderilmesi kararına Antalya İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma ve iptali istemiyle dava açıldı.

10 yıldır deniz kültürüne katkı sağlıyor

640 kilometrelik Akdeniz kıyı şeridiyle ülkemizin en önemli turizm kenti olan Antalya’daki deniz canlıları müzesinden kötü haberler geliyor. Bir deniz kenti olan Antalya’nın Kaleiçi’nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın döneminde kurulan Antalya Deniz Biyolojisi Müzesi’nin kapatılacağı söylentileri sualtı tutkunlarından yelkencilere kadar denizin her paydaşını tedirgin etti. 10 yıl boyunca deniz okuryazarlığı kapsamında binlerce öğrenciyi ve vatandaşı ağırlayan müze tarihi Kaleiçi Yat Limanı bölgesinde yer alırken, ekolojik değerinin yanı sıra bölgenin turizm potansiyelini de arttırıyor.

Deniz canlılarını Tarımsal Hizmetler Dairesi’ne aldılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi’nin sorumluluğundan alınarak Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesine geçirildi ve adı ‘Deniz Bilimleri Eğitim ve Araştırma Merkezi’ olarak değiştirildi. “Bilmediğimiz bir canlıyı koruyamayız” sloganıyla nesli tehlike altında olan Akdeniz foku, deniz kaplumbağası, Mako köpekbalığı, Kazıkkuyruk balığı, Domuz köpekbalığı, Keler balığı, Camgöz köpekbalığı, Kemane balıkları, Mavi yüzgeçli orkinos, Orfoz gibi türlerin örneklerini barındıran müze de ayrıca Hint Okyanusu’ndan Süveyş Kanalı yoluyla giren aslan balığı, Akdeniz hamsisi, Lokum balığı, Geniş bantlı kardinal balığı, Eksi balığı, Uzun kuyruklu mercan, Kızıldeniz çakıl yengeci gibi türlerde bulunuyor.

Resmi yazıyla deniz canlıları örneklerinin kaldırılması talep edildi

Deniz biyolojisi alanında Türkiye’nin ilk müzelerinden ve kent halkının denizle olan bağını güçlendiren merkezde sergilenen örnekler, Dr. Elif Özgür’ün doktora tezi çalışması sırasında Antalya Körfezi’nde yaptığı bilimsel araştırmalar sırasında toplanmıştı. Koleksiyonun sahibi Dr. Elif Özgür’e Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan gelen yazıda örneklerin tekrar sergilenmeyeceği belirtildi.

Deniz severler ve bilim insanları karara tepkili

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, “Deniz biyolojisi müzesinin kapatılması yanlış bir uygulamadır. Antalya gibi uzun bir kıyısı olan bölgede özellikle çocukların denizlerin korunması ve deniz canlılarını öğrenmeleri için müze gereklidir. Sayın Muhittin Böcek’in kararın tekrar gözden geçirilmesini umuyorum” dedi. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkan Yardımcısı Gökhan Karakaş ise, “Zaten ülkemizde deniz kültürünün yaygınlaştırılması için çok fazla eser veya müze bulunmuyor. Elimizdeki bu değeri kaybetmek sadece deniz severleri üzmekle kalmaz, denizi koruyacak gelecek kuşakların da bilgilenmesini engeller. Bu kararın geri alınması tüm dalgıçları mutlu eder.” dedi.

Kaynak: denizkartali.com