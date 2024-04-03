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Ayvalık Açıklarında 60 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık Açıklarında 60 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 60 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 25’i çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Vira Haber 

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