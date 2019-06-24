Antalya'da denizi kirletene af yok

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri Antalya Körfezi'nde deniz suyu kalitesinin izlenmesi, deniz kirliliğinin önlenmesi, kirlenme etkilerinin giderilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kirliliğe neden olan gemi ve deniz araçlarının tespiti ve cezaların kesilmesi başta olmak üzere kirlilik unsurlarına karşı caydırıcı etki oluşturmak amacıyla 7/24 deniz denetimleri gerçekleştiriyor. Ekipler deniz suyu kalitesi izleme programı kapsamında 81 noktadan 7 günde bir mikrobiyolojik deniz suyu numuneleri alıyor. Numuneler ASAT Müdürlüğü laboratuvarlarında bakteri parametreleri yönünden sürekli olarak izleniyor. Antalya Körfezi'nin ve yüzme suyu alanlarının korunması ve Akdeniz'in hep mavi kalması için ekipler, hummalı bir çalışma yürütüyor.

Denizi kirletene af yok

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından deniz kirliliğine sebep olan gemi ve deniz araçlarının denetim yetkisini Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesinin ardından Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü deniz kirliliği kontrolü "Mavi Akdeniz" isimli tekne ile yapılıyor. Denetimler batıda Göynük Çayı, doğuda Beşgöz Deresi arasında gerçekleştiriliyor. Deniz kirliliğine sebep olan gemi ve deniz araçlarına 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere istinaden cezai işlemler uygulanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında kirliliğe neden olan gemi ve deniz araçlarına toplam 1 milyon 792 bin 932 TL, 2019 yılının ilk yarısında da 799 bin 78 TL para cezası uygulandı.

Akdeniz'in mavi kalması ve denizlerimizin kirlenmemesi için konuya duyarlılık gösteren vatandaşlar deniz kirliliği ile ilgili ihbar ve şikayetlerini Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'nün 249 52 00 numaralı telefonuna iletebilirler.

Vira Haber