Okyanustaki atıklara borulu önlem

Kaliforniya ile Hawaii arasındaki bölgeye yerleştirilen 600 metre uzunluğunda, suyun üzerinde kalabilen ve C harfi şeklindeki boru okyanustaki atıkları temizlemek üzere tasarlandı.

Guardian gazetesinin haberine göre tüp şeklindeki cihazın bir ay içerisinde bir santimetre ve daha büyük beş ton plastik atığı toplaması amaçlanıyor.

Rüzgar ve dalgalarla sürüklenen cihaz plastik atıkları topluyor. Her altı haftada bir de cihazın topladığı atıklar yardımcı tekneler aracılığıyla geri dönüşüm için ayrılıyor.

Pasifik Okyanusu’nda plastik atıklar için borulu önlem

Geçtiğimiz yıl ilk kez okyanusa yerleştirilen ancak arızalanan cihazın dört aydan uzun bir süredir bakımda olduğu belirtildi.

Su üstünde kalabilen cihazın deniz yaşamına zarar vermeden 1.8 trilyon plastik atığı toplaması bekleniyor.

Vira Haber