Antalya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 25'i Çocuk 80 Kişi Kurtarıldı

Kurtarılan göçmenlerden birisinin kedisiyle birlikte Avrupa'ya gitmek istediği ancak botlarının Yunan unsurlarınca geri itildiği öğrenildi.

Kaş ilçesinde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda; Türk karasularında 2 lastik bot içerisinde toplam 12 si çocuk olmak üzere 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yarı batık vaziyette bulundular

Ayrıca sahilden yaklaşık 18 deniz mili mesafede yarı batık vaziyette olan 1 düzensiz göçmen botu durduruldu. Yarısına kadar su almış vaziyetteki botta bulunan 13 ü çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarılırken, bölgede yapılan aramada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Tekne içerisinde bulunan A.K. isimli organizatör Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden bir kadının yanından ayırmadığı kedisiyle beraber Avrupa'ya gitmek istediğini ancak Yunanistan unsurlarınca kedisiyle beraber Türk karasularına geri itildiklerini belirttiği öğrenildi.

Vira Haber