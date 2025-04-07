BUDO'da Yangın: Dumandan Etkilenen 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Mudanya'da çok sayıda ekibin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Eminönü'nden saat 17.00'de Bursa Mudanya'ya hareket eden BUDO deniz otobüsü Mudanya limanına yanaşırken saat 20.08'de makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 6 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, kısa sürede limana yanaşan gemiye müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri tarafından vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş ise hastaneye kaldırıldı.

Gemide seyahat eden bir vatandaş, "İçeriden bir anda duman yükseldi. Tam yanaşırken oldu. Hepimiz panik yaşadık, ekiplere haber verdik. Olay yerine geldiler, bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş diye duyduk" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Saat 18.00 sıralarında 19.50'ye kadar rötar yapılacak diye anons yapıldı. Saat 19.00'da dalgalanma başladı. Arıza olduğu için anons yaptılar. Duman içeriyi sardı, kapıyı açtıktan sonra oksijen geldi. Bana can yelekleri için bıçak verdiler. Alt kattaydım, ön tarafa gidip can yeleklerini öne doğru attım. Gemi fırtınadan dolayı çok sallanıyordu. Yavaş yavaş limana yanaştık, görevliler motorda arıza olduğunu söyledi" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUDO deniz otobüsünde çıkan yangınla ilgili detaylı teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'dan Bursa'ya hareket eden BUDO deniz otobüsünde çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Eminönü-Mudanya seferini gerçekleştirmekte olan Bursa Deniz Otobüsleri'ne (BUDO) ait Yıldırım Beyazıt isimli deniz otobüsümüzde 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 19.50 sularında geminin makinelerinden birinde yaşanan teknik zorlanma sonucu makine dairesinde küçük çaplı bir yangın meydana gelmiştir. Yangına gemi personelimiz tarafından anında müdahale edilerek, kontrol altına alınmıştır. Olayın ardından gemi, yalnızca bir makine ile dalga boyunun 3 metreyi bulduğu olumsuz hava şartlarında Mudanya İskelesi'ne güvenli bir şekilde yanaştırılmıştır. Tüm yolcularımız sağlıklı bir biçimde tahliye edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmış olup, deniz ulaşımında güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tüm tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir. Tüm yolcularımıza geçmiş olsun dileriz" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber