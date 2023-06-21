Antalya'da Hortum Paniği
Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde hortum çıktı.
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Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde hortum çıktı. Boğazkent sahilinde denize giren tatilciler, aniden ortaya çıkan hortumla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hortum sırasında, eşyalarını kurtarmaya çalışan tatilciler zor anlar yaşadı.
Hortum, sahildeki görevliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Vira Haber
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