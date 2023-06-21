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'Marmara’nın Umudu Pina' Etkinliği

'Marmara’nın Umudu Pina' Etkinliği

Marmara’nın Umudu Pina Projesi Koruma Stratejisi Geliştirme Etkinliği 22 Haziran 2023 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde gerçekleştirilecek.

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Etkinlik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde gerçekleştirilecek. Mustafa Sarı ve Uğur Karadurmuş'un konuşma yapacağı Marmara’nın Umudu Pina Projesi Koruma Stratejisi Geliştirme Etkinliği 13.00'da başlayacak. 

Program Akışı;

13:00-13:30    Kayıt

BİRİNCİ OTURUM: AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI

13:30-13:45    Marmara’nın Umudu Pina Projesi Tanıtımı, Doç. Dr. Uğur KARADURMUŞ

13:45-14:15    Protokol Konuşmaları

14:15-14:30    Çay-Kahve Arası

İKİNCİ OTURUM: PİNA KORUMA STARTEJİSİ GELİŞTİRME

14:30-15:00    Deniz İklim ve Pina, Prof. Dr. Mustafa SARI

15:00-16:00    Strateji Geliştirme Fikir Turu, Moderatör Prof. Dr. Mustafa SARI

16:00-16:15    Öneriler ve Kapanış

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Vira Haber

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