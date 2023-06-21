'Marmara’nın Umudu Pina' Etkinliği
Marmara’nın Umudu Pina Projesi Koruma Stratejisi Geliştirme Etkinliği 22 Haziran 2023 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde gerçekleştirilecek.
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Etkinlik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde gerçekleştirilecek. Mustafa Sarı ve Uğur Karadurmuş'un konuşma yapacağı Marmara’nın Umudu Pina Projesi Koruma Stratejisi Geliştirme Etkinliği 13.00'da başlayacak.
Program Akışı;
13:00-13:30 Kayıt
BİRİNCİ OTURUM: AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI
13:30-13:45 Marmara’nın Umudu Pina Projesi Tanıtımı, Doç. Dr. Uğur KARADURMUŞ
13:45-14:15 Protokol Konuşmaları
14:15-14:30 Çay-Kahve Arası
İKİNCİ OTURUM: PİNA KORUMA STARTEJİSİ GELİŞTİRME
14:30-15:00 Deniz İklim ve Pina, Prof. Dr. Mustafa SARI
15:00-16:00 Strateji Geliştirme Fikir Turu, Moderatör Prof. Dr. Mustafa SARI
16:00-16:15 Öneriler ve Kapanış
Vira Haber
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