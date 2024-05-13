Antalya'da Kaybolan Turist, Suyun 31 Metre Altında Ölü Bulundu

Olay, gece saatlerinde Bıçakçı Mahallesi Dim Çayı barajı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Rus uyruklu vatandaş Vladamir Esikov (37) yaklaşık 50 metre yükseklikten çaya atladı ve bir süre sonra gözden kayboldu. Gece birlikte alkol aldığı arkadaşından haber alamayan Metin Taşar (32) durumu 112 Acil Yardım Servisine ihbar etti. Sabah saatlerinde bölgeye Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma arama kurtarma (JAK) ekibine bağlı iki dalgıç Rus vatandaşın kaybolduğu bölgede su altında arama gerçekleştirdi. Ekipler yaklaşık 7 saatlik çalışmanın sonucunda Rus vatandaşın cesedine 31 metrede ulaştı. Rus vatandaşın cesede otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay anında Rus arkadaşının vatandaşı Metin Taşar, Jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vira Haber