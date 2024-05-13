‘Dalsın Kızlar’ Projesiyle Plastiklere Çevre Bilinci Dalışı

Türkiye de ilk kez 2019 yılının Temmuz ayında Marmaris’te düzenlenen ‘Dalsın Kızlar’ projesinin ikincisi bu yıl 7-9 Haziran tarihleri arasında Antalya, Side’de gerçekleştirilecek. Proje kapsamında daha önce dalış yapmamış kadınları bir araya getirerek onları su altının renkli dünyasıyla tanıştırarak kadın dalgıç sayısını artırmak amaçlanıyor. 2019 yılında olduğu gibi bu yıl da dalış sırasında kadınlar, su altındaki plastik atıkları ve pet şişeleri toplayarak deniz kirliliğine dikkat çekecek. Sağlık durumu dalışa elverişli 15 yaş ve üzeri tüm kadınların başvurabildiği proje kapsamında daha önce dalış yapmamış kadınlara sertifikalı kadın dalgıçlar eşlik edecek. Böylelikle ilk defa dalış yapacak kadınlar, hemcinsleri tarafından cesaretlendirilecek ve su altında kadın dayanışması gerçekleştirilecek.



Kadınları cesaretlendirmek ve plastik atıklara dikkat çekmek amaçlanıyor

Su altında gerçekleştirecek etkinlikle, yüzde 80’i kara kaynaklı, geriye kalanı ise yolcu ve balıkçı gemilerinden gelen ve tüm canlı yaşamına tehdit oluşturan plastik poşet ve kimyasal atıklara da dikkat çekilecek. ‘Dalsın Kızlar’ projesinin kurucusu dalış eğitmeni Gaye Dülger, (49) projenin iki ana amacı olduğunu ifade etti. Dülger, birinci amacın, dalış yapmak isteyen ama çeşitli sebeplerden dolayı daha önce yapamamış kadınları bir araya getirip Türkiye’deki kadın dalgıç sayısını artırmak olduğunu dile getirdi. İkinci amacın ise su altında ve doğada bulunan plastik atıklara dikkat çekmek olduğunu kaydeden Dülger, “Gerçekten istemiş ancak çeşitli sebeplerle hiç dalış yapmamış kişileri davet ettik. İlk davetimizden sonra bize lise öğrencilerinden anneannelere kadar birçok kişi başvurdu ve çok duygusal anlar yaşadık. Çünkü dediler ki siz olmasaydınız biz asla böyle su altında girip böyle bir şey yapamazdık. Kadınlar erkekler gibi değil birazcık daha hayata farklı bakıyorlar. Yani bir erkek tek başına ben dalışa merak sardım ‘hadi gidiyorum, ben motosiklete bineceğim’ diyebiliyor ama bir kadın yanında birisinin daha almak istiyor ve birlikte gitmek istiyor. Biz bunun için buna bir kız kardeşlik projesi gözüyle baktık ve dedi ki, ‘Hadi hep birlikte bir araya gelelim, birlikte vakit geçirelim, birbirimizi anlayalım.’ Sertifikalı dalgıçları özellikle çağırıyoruz çünkü onlar da destek olacak” ifadelerini kullandı.



Hem güçlü hem de güzel kadın mesajı verildi

Dülger, 2019’da ilk kez yaptıkları etkinlikte ilk kez dalış yapan kadınların su altında kişisel bakım malzemeleri ve spor aletleri ile mesaj verdiklerini hatırlatarak, “Orada iki istasyon koymuştuk. İlk kez dalış yapan kişiler ilk önce birinci istasyona gidiyor. Ayna, tarak, ruj ve benzeri malzemeleri oradan alıyor. Çünkü kadın güzelliği olmadan olmaz tabii. Hemen öyle bir küçük bir dokunuş yapar gibi yapıyor. İkinci istasyona gidiyor. Orada da kadının gücünü göstermek için dambıllar koymuştuk ve orada ağırlıkları kaldırıp aynı zamanda güçlü olduğumuzu da ifade ettiler. Bu seferki su altı temalarımızda yine sürpriz olacak ama yine iki tane istasyonumuz olacak” şeklinde konuştu.

Etkinliğin ilkini ‘Dünya Kadınlar Dalış Günü’nde yaptıklarını hatırlatan Dülger, bu yıl yapılacak etkinliğin ise 11 Haziran Dünya Dalgıçlar Günü’nden önce yapmayı planladıkları bilgisini vererek proje ile dalışa adım atan kadınların sezon boyunca dalışlarını yapabilmelerinin önemli olduğuna dikkati çekti.



Etkinlik boyunca atık pet şişeler biriktirilerek farkındalık kazandırılmak amaçlanıyor

Kadının her şeyde öncü olduğunun altını çizen Gaye Dülger dalıştaki misyonlarını şu şekilde anlattı:

“Ben projeyi yaparken bizim orada da bir misyonumuz olması gerekir diye düşündüm. Şimdi de Side’nin Antik Kentin içerisinden çıkıp dalışa gideceğimiz için öncesinde oraya konteynerler yerleştirilecek. Ve biz bir haftada konteyner içinde ne kadar pet şişe birikti görmek istiyoruz. Çünkü gözümüzle görmediğimiz şeyi aslında algılayamıyoruz. Ben bir tane içiyorum diyoruz ama orada belki kaç kişi geziyor? Kaç tane plastik şişe atılmış olacak? Bunların hepsini de yine diğer kız kardeşlerimizle burada görerek hepsini birlikte atık teknesiyle yanımızda suya götürerek birlikte bakacağız.”

Öte yandan, ‘Dalsın Kızlar’a katılmak isteyenlerin projenin internet sitesinden başvuru yapabileceği bilgisi verildi.

Vira Haber