Antalya'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Etkili Oluyor

Akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerinde, sokak ve caddelerde su baskınlarına neden oldu.

Konyaaltı, Döşemealtı ve Kumluca ilçelerinde kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi. Aksu ilçesindeki narenciye bahçesi sular altında kaldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece su baskını meydana gelen 14 noktada çalışma gerçekleştirdi. Toplam 42 istasyonda 250 personelle hazır bekleyen itfaiye ekipleri, ihbarlara müdahale ediyor.

SERALARDA HASAR OLUŞTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ, TEKNE BATTI

Muratpaşa ilçesinde de Mevlana Kavşağı'nda yola devrilen ağaç, trafiği aksattı. Ağaç, Muratpaşa Belediyesi ekiplerince kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından yolda trafik akışı normale döndü.

Düden Şelalesi'nin döküldüğü yerde ve dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu. Park kısmındaki bazı ağaçların da fırtına nedeniyle devrildiği görüldü.

Öte yandan Kumluca ilçesi Salur Mahallesi'nde fırtına dolayısıyla 5 çiftçinin serası hasar gördü.

Serik ilçesinde de seralarda su baskınları oluştu. En fazla çilek üretiminin yapıldığı Kadriye ile Abdurrahmanlar mahallelerindeki plastik seralar fırtınada yırtıldı.

Çilek üreticisi Durak İşlen, 25 dönüm çilek serasının bulunduğunu, seranın zarar görmesi nedeniyle meyvelerin su altında kaldığını söyledi.

Boğazkent Mahallesi'ndeki Acısu Deresi'nde bulunan balıkçı barınağında Ömer Özdemir'e ait bir tekne fırtınanın etkisiyle battı. Su altında kalan tekne çıkarıldı.

Kaş ve Demre ilçelerinde de bazı ağaçlar ile elektrik direkleri devrildi. Kaş'ta bir iş yerinin çatısı uçtu.

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, zarar gören seraları gezdi.

"YAĞIŞLAR GECE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK"

Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine, yağışların tahminler doğrultusunda çok kuvvetli, yer yer şiddetli olarak devam ettiğini bildirdi.

Son 24 saatte Aksu Boztepe'de 171,6, Serik Gebiz'de 163,7 ve Döşemealtı Nebiler'de 159,2 kilogram yağış düştüğünü belirten Gültekin, en yüksek rüzgar hızının ise Antalya Konyaaltı Limanı'nda saatte 132,8 kilometre olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Halen güney ve doğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esen rüzgarın etkisini devam ettireceğini aktaran Gültekin, "Yağışlar gece saatlerine kadar etkili olarak devam edecek. İlerleyen saatlerde iç kesimlerde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir." dedi.

Gültekin, Kaş ile Anamur arasında rüzgarın, akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde esmesi ve yarın akşama kadar da etkisini sürdürmesinin beklendiğini ifade etti.

Vira Haber