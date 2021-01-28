Panama Bandıralı Kargo Gemisi Beykoz Açıklarında Karaya Oturdu

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi Riva açıklarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu gemi karaya oturduğu bölgeden kurtarıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada geminin saat 16.55'te makine arızası verdiği ve Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başladığı kaydedildi.

Gemiden yapılan yardım talebinin ardından, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG-906 Sahil Güvenlik botu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Nene Hatun Acil Müdahale gemisi, Kurtarma-8 ve Kurtarma-11 römorkörlerinin ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği belirtilen açıklamada, "Makinesi çalışır durumda olan gemi bu saat itibarıyla karaya oturmamıştır. Kara tahlisiye (Can kurtarma) ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır." ifadelerine yer verildi.

Vira Haber