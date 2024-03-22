Antalya’da Nereleri Gezip Görmelisiniz?

Dünyanın diğer ucundan dahi bu eşsiz güzellikleri ve tarihi yerleri görmek için turistler ülkemize akın ediyor. Sizler için kısa bir liste hazırladık hemen not edin ve Antalya’da gezilmesi gereken yerleri siz de keşfedin.

Kaleiçi

Mutlaka görülmesi gereken Kaleiçi, ahşap Osmanlı konakları, Arnavut kaldırımları ve mini yat limanı ile kentin ruhunu net bir şekilde yansıtıyor. Bu bölgeyi ziyaret ettiğinizde pek çok tarihi yapıyı görme şansınız da olacak. Bunlardan bazıları Yivli Minare, Hıdırlık Kulesi, Kesik Minare, Karatay Medresesi ile Şehzade Korkut Camii olabilir. Bu arada bölgede çok sayıda otel de bulunuyor ve tarihi yapıların restore edilmesiyle elde edilen konaklama yerleri de mevcut.

Düden Şelalesi

Sadece manzarasıyla değil tertemiz havasıyla da sizi mest edecek olan Düden Şelalesi ziyaret edilmesi gereken yerler listemizde yer alıyor. Kepek ilçesinde yer alan şelale merkeze sadece 10 km uzaklıkta yer alıyor. Şelale 2 kola ayrılıyor ve suların 9 km daha devam ederek Akdeniz’e döküldüğünü de ekleyelim. Bu şahane yerde uzun süre kalmak isteyeceksiniz.

Antalya Müzesi

30 bin metrekarelik bir alana kurulu olan Antalya Müzesi, ilk defa Birinci Dünya Savaşı’nda işgalcilerden kurtarılan eserlerin sergilenmesi amacıyla açılmıştı. 1972 yılında Konyaaltı Caddesi’ne taşınarak daha geniş bir alanda daha fazla sayıda eser sergilenmeye başlandı. 14 farklı sergi salonu olan müzede çok eski dönemlerden kalma tarihi eserleri görme şansınız da olacak. Lidya lahitleri, Roma döneminden kalma sütunlar ve Helenistik dönemden kalan eserler görebileceğiniz tarihi eserlerden sadece bazılarıdır.

Yanartaş

Yanartaş, Olimpos Dağı’nın hiç sönmeyen ateşi olarak bilinir. 2500 yıldır yanmaya devam eden bu ateşi görmek için her yıl binlerce yabancı turist ülkemize akın ediyor. Siz de rotanızı Kemer bölgesine çevirebilir ve chimera olarak da bilinen yanartaşı görebilirsiniz. Eşsiz bir manzara sunuyor olmasıyla da dikkat çeken bu bölgeyi mutlaka ziyaret edin.

Antalya’da Nerede Kalmalı?

Antalya’da konaklayabileceğiniz çok sayıda otel var ve Selge Beach gibi gayet konforlu, lüks otellerde de konaklayabilirsiniz. Bu otel misafirlerine İslami kaideler uygun şekilde hizmet veriyor. Alkolsüzlük kuralı uygulanması, korunaklı alanlar, helal yiyecekler gibi birçok imkân sunuyor. Otel seçeneklerini görmek için HalalBooking.com adresini ziyaret etmeniz yeterli olacaktır.