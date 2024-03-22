Balıkçılara Fırtına Uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum Mersin Anamur arasında denizlerde fırtına uyarısında bulundu.
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Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre Bodrum-Anamur arasında rüzgarın 22.03.2024 Cuma öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Vira Haber
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Etiketler : Balık, Balıkçı, Fırtına, Meteoroloji
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