Antalya'da Su Altı Araştırma Gemisinin Yapımı Sürüyor

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki bir tersanede yapımı devam eden UPL Tarım isimli araştırma gemisinin tanıtımına Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, akademisyenler ve araştırmacılar katıldı.

Öniz, buradaki konuşmasında, geminin Türkiye'nin su altı kazı ve araştırma çalışmaları için tasarlandığını söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır su altı araştırma gemisine sahi olmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Öniz, "Bu araştırma gemisi dünyada su altı arkeolojisi için yapılmış birkaç büyük gemiden bir tanesidir. Bu araştırma gemisi modern ve ileri bir teknoloji içeriyor." dedi.

Araştırma gemisinin Akdeniz Arkeolojisi Derneği'nin desteği, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Mersin-Antalya kıyılarında arkeolojik sualtı araştırmaları ve kazılarını gerçekleştireceğini aktaran Öniz, daha iyi, modern ve yüksek teknolojili bir gemi ihtiyaçlarını bu şekilde karşılayacaklarını anlattı.

"Dünyanın en yeni, en modern arkeoloji gemisi ülkemizde"

Türkiye büyüdükçe, geliştikçe su altı arkeolojisiyle ilgili olanakların da artmaya başladığını anlatan Öniz, şunları dile getirdi:

"Gemi 'yeşil gemi' olarak nitelendirilen hibrit bir yapıya sahip. Geminin makineleri haricindeki tüm elektriği üzerindeki güneş enerjisi panellerinden karşılanacak. Gemide 5 kişilik bir basınç odası bulunuyor. Basınç odası dalış kazalarında hayat kurtarıyor. Gemide yine Türk malı son derece modern bir basınç odası olacak. Gemide dip sonardan 500 metreye kadar inip kazı yapabilecek robotlara kadar her türlü üst teknolojiye sahibiz. Dünyada da bu gemiden birkaç tane vardır. Dünyanın en yeni, en modern arkeoloji gemisi ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarıyla 2 hafta içinde hizmete girecek."

Öniz, gemide büyük ekranlı bilgisayar sistemlerinin yanı sıra, deniz tabanında gemi hareket halinde çalışırken, dip sonardan elde edilen görüntülerin büyük ekranda sürekli olarak 18 araştırmacı tarafından takip edilebileceğini vurguladı.

Gemideki modern cihaz vasıtasıyla 500 metre derinlikten 3 boyutlu görüntü alabileceklerini anlatan Öniz, "Eğer bu görüntüler arkeolojik potansiyel içeriyorsa o derinliğe robot indirip, görüntü alabileceğiz, izin alabilirsek örnek toplayacağız. Bilimsel olarak su altı arkeolojisi alanında Türkiye’nin dünyada çok öne geçmiş bir gemiye sahip olacağız." diye konuştu.

Öniz, gemi boyunun 38 metre olduğunu ve yapımının 9 ay sürdüğünü kaydetti.