Dünya Denizcileri Bir Araya Geliyor

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği ile Türk Armatörler Birliği’nin iş birliği, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın destekleriyle gerçekleştirilecek Istanbul International Shipping Conference & Gala Dinner 2022 (ISTSHIP-2022) ile ilgili olarak dernekler tarafından ortak bir duyuru paylaşıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“600 kişilik uluslararası düzeyde bir katılımın hedeflendiği ve Yunanistan’ın misafir ülke olarak davet edildiği Istanbul International Shipping Conference & Gala Dinner'in ilkini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Küresel deniz taşımacılığında söz sahibi isimlerin konuşmacı ve panelist olarak yerini alacağı organizasyonumuzla denizciliğin önemli merkezlerinden birisi olan deniz kenti İstanbul’umuz bir kez daha dünya vitrinine çıkıyor. Ülkemizin ve Türk denizciliğinin tanıtımının başlıca amaç olarak belirlendiği ISTSHIP-2022 ile aynı zamanda; global deniz taşımacılığının ortak paydasını oluşturan konu başlıkları gündeme getirilerek, denizcilik endüstrisinin bugününe ve geleceğine yön verecek yaklaşımların ortaya konulması hedefleniyor. Bunların yanı sıra; bizlere sınırsız bir dünya sunan denizlerin kazandırdığı vizyon ve denizcilerimizin verdiği desteği de arkamıza alarak, deniz taşımacılığına hizmet veren bütün sektörlerin kapısını ISTSHIP-2022 aracılığıyla tüm dünyaya ardına kadar açıyoruz."

Vira Haber