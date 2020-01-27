Antalya’da turistik yatlar karaya çıktı

Antalya’da tarihi Kaleiçi'ndeki Yat Limanı başta olmak üzere Kaş, Finike, Kemer, Manavgat ve Side gibi limanlarda olan tur tekneleri periyodik bakıma girdiler

Ustaların gözetiminde bakıma giren tekneler Antalya- Kemer yolu üzerindeki balıkçı barınağına çekildi. Teknelerin ilk olarak ne gibi tamir ve tadilat yapılacağına yönelik rapor hazırlanacak. Teknelerin sadece ahşap kısmına bakılmayacak. İki ayrı bakımdan geçen teknelerin motor ve pervane bakımları da yapıldıktan sonra deniz içinde kalan iskeletlerin yosun tutma olasılığına karşın özel boya ile boyanacak. Tekne üzerinde yosun, midye gibi gibi deniz canlılarını barınmasını engelleyen boyanın her yıl sürülmesi gerektiği belirtildi.

Tur teknesi sahibi olan ve aynı zamanda Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hanife Demirkıran, Ahşap teknelerin bakımının zamanda yapılmadı taktirde çürüyeceğini belirterek şöyle konuştu: Ortalama büyüklükteki bir teknenin yıllık bakım maliyeti 100 bin TL civarındadır. Teknelerimiz ahşap tekne olduğu için yapılması gereken rutin bakımlar vardır. Ahşap teknede bakım yapılmaz ise çürür. Benim teknem 26 metre. Bakımlarımızı üç ay içinde tamamlayarak Nisan ayının ikinci haftası teknemizi denizle buluşturacağız.

Vira Haber