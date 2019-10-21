Antalya'nın davetsiz misafirleri çoğalıyor

Atlas Okyanusu'nun doğu kesimlerinde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan şeytan vatozu, Antalya Körfezi'nde amatör balıkçının ağına takıldı.

Atlas Okyanusu'nun doğu kesimlerinde, özellikle İrlanda'nın güneybatısı ile Portekiz'in güneyinde ve kuzeybatısında bulunan ve ismini kafa kısmındaki şeytan boynuzuna benzeyen şekillerden alan 'Şeytan vatozu' (devil fish) olarak adlandırılan balık, Antalya Körfezi'nde ilk kez kayıtlara geçti.

ANTALYA'DA KAYIT ALTINA ALINDI

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve bu nedenle 2004 yılında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı listesi'ne alınan şeytan vatozu, 2006'daki yeniden sınıflandırılmasında, düşük popülasyon ve yüksek kaçak av oranları da göz önüne alınarak, tehlikedeki türler kapsamına alındı. Söz konusu tür, geçen hafta ilk kez Antalya'da kayıt altına alındı. Yat Limanı'ndan balık avına çıkan amatör balıkçı, ağına takılan farklı türdeki balığı görünce yetkililere haber verdi.

'KIRMIZI LİSTE'DE YER ALIYOR

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şeytan vatozunu fakülteye getirerek, incelemeye aldı. Daha önce körfezde kayıtlara geçmemiş balık türüne rast geldiklerini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, şeytan vatozunun Akdeniz ekosisteminde var olduğunu; ancak uzun süredir görülmediği için 'kırmızı liste'de yer aldığını söyledi. Gökoğlu, Akdeniz ekosisteminde artık yok olma aşamasına gelen türlerden biri bölgemizde görüldü dedi.

Fakültenin müzesinde balığı sergileyeceklerini dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, Baştan kuyruğa kadar 235 santimetre uzunluğunda, kanat boyu 135 santimetre olan balığımız 19 kilo. Suyu süzerek besleniyor, çok güzel rengi var. Yarasaya benzer tür, kulakları var sanki. Körfezimizde ilk defa tespit ediyorum. Tür çeşitliliğimiz açısından sevindirici bir tespit diye konuştu.

ŞEYTAN VATOZU

Kafalarının hemen yanında bulunan ve boynuz görüntüsü verecek şekilde yuvarlanmış yüzgeçleri bulunur ve yüzgeçlerle yiyecekleri ağızlarına yönlendirirler. Bu benzersiz vatozlar sadece hayvansal planktonlarla (derin denizlerde yaşayan küçük kabuklular) beslenirler ve uzun iğnesiz kuyrukları vardır.

Çok hızlı yüzdükleri ve sudan genelde uzun bir mesafe boyunca sıçradıkları bilinir.Şeytan vatozları, eczacılıkla ilgili amaçlar nedeniyle yağları ve solungaçları için aşırı miktarda avlanmaktadır.

Vira Haber