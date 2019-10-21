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Bakanlık ve DTO Yöneticileri toplandı

Bakanlık ve DTO Yöneticileri toplandı

İMEAK Deniz Ticaret Odası  (DTO) yönetimi ile  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşların yöneticileri DTO’nun İstanbul Fındıklı’daki binasında bir araya geldi.

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Fındıklı’daki genel merkez binasında 18 Ekim 2019 Cuma günü yapılan toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Taşçı, Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bankoğlu, Bakanlık Daire Başkanları Mustafa Çankaya ve Salih Tan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Başkan Yardımcıları  Şadan Kaptanoğlu, Recep Düzgit, Sina Şen, Mustafa İnsel katıldı.

Toplantıda, DTO Meslek Komiteleri tarafından belirlenen ve sektörü yakından ilgilendiren sorunlar bakanlık yetkililerine iletildi, çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Vira Haber

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