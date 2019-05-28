Antalya'nın deniz biyoçeşitliliği inceleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ortaklığıyla yürüttüğü 'Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı' kapsamında aralık ayında ilki gerçekleştirilen deniz sörveyinin ikincisi Kaş-Kalkan arasında sürüyor. Deniz biyolojisi ile ilgili konunun uzmanı araştırmacıların Kaş-Kalkan arasında yaptığı dalışlarda, Antalya'da deniz ve kıyılarda iklim değişikliğinin mevcut ve olası etkileri araştırılıyor.

SU VE SEDİMENT ÖRNEKLERİ ALINDI

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'ndan deniz biyolojisi konusunda uzmanların ve Proje Koordinatörü Dr. Elif Özgür Özbek'in gerçekleştirdiği dalışlarda su örnekleri alındı. Deniz dibinde bulunan materyallerin zamanla dibe çökerek oluşturduğu katmanlardan sediment örnekleri alan uzmanlar, plankton ağıyla plankton çekimi de gerçekleştirdi.

KRİTİK HABİTATLAT BELİRLENDİ

Antalya'nın deniz ve kıyılarının iklim değişikliğine karşı risk yönetimi stratejisinin hazırlanmasını amaçlayan proje kapsamında yapılan dalışlar esnasında Antalya denizindeki yabancı istilacı türler sayıldı, nesli koruma altındaki türler de gözlemlendi. Farklı habitatlarda yapılan dalışlarda bölgeler arasındaki biyoçeşitlilik yönünden farklar ortaya çıkarılırken böylelikle kritik habitatlar belirlenmeye çalışıldı. İlki aralık ayında yapılan sörveyden elde edilecek sonuçlar, Antalya'da deniz biyoçeşitliliğinin korunması adına alınacak önlemler için yol gösterici olacak.

Vira Haber