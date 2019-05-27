Filipin Donanması’nda bir ilk

Filipin Donanması’nın ilk güdümlü füze fırkateyni olan BRP Jose Rizal, 107 metre uzunluğunda ve 2.600 tonluk deplasman ağırlığına sahip. Dört makinesi olan gemi, 76 mm'lik ana topa ve 30 kalibrelik uzaktan kumandalı silah bulunuyor. Ayrıca Jose Rizal, 150 kilometre menzilli dört adet gemisavar füze sistemine ve iki adet uçaksavar füzesi lançerine sahip.

2020 Eylül'ünde Filipin sularında olacak savaş gemisinin mürettebatı ve subaylar eğitim alacak. BRP Antonio Luna olarak adlandırılacak olan başka bir fırkateyn ise 2021'de tamamlanacak. Filipin Donanması'na göre, iki adet fırkateynin alınması ülkenin savunma kabiliyetini daha da güçlendirecek.

Vira Haber