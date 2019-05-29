Kırım’daki limanlara yaptırım darbesi

Ukrayna İşgal Edilen Bölgelerden ve İç Mültecilerden Sorumlu Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Önceki senelerde, 2015, 2016 ve 2017’de sözde Karadeniz Limanları İdaresinin senelik kârı 32 milyon ile 153 milyon ruble arasında değişiyordu. 2018’de ise ‘Karadeniz Limanları İdaresi’ 359,6 milyon ruble kâr elde ederken 1,1 milyar ruble zarara uğradı. Yani şirket 2015’den beri ilk kez kârlı hale geldi fakat 2018’deki zararı 760 milyon rubleden fazlası oldu.” denildi.

Bakanlık sözde Karadeniz Limanları İdaresinin Avrupa Birliği, ABD ve Ukrayna’nın yürüttüğü kapsamlı yaptırım politikası sonucunda zarara uğradığını kaydetti.

Rusya yönetiminin kontrolündeki sözde Karadeniz Limanları İdaresi, işgal edilen Kırım’daki ve Rusya’nın Karadeniz bölgesindeki limanlarını işletiyor.

Vira Haber