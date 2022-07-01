"Antalya'nın Denizcilik ve Deniz Ticareti Tarihi" Kitabı Tanıtıldı

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi tarafından yayına hazırlatılan ve editörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Şimşek'in yaptığı "Antalya'nın Denizcilik ve Deniz Ticareti Tarihi" kitabı bir restoranda düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Tarihsel açıdan Antalya'nın çeşitli alanlarda rol aldığı tüm süreçlerin detaylı olarak yer aldığı kitaba, 18 bilim insanı, akademisyen ve araştırmacı destek verdi.

Eserin, bilim insanlarına, amatör ve profesyonel araştırmacılara, deniz tarihçilerine referans sağlayacak bir çalışma olacağını da söyleyen yazarlar, böyle bir eseri insanlığa kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını belirttiler.

Doç. Dr. Fatma Şimşek, bu eserle Antalya denizcilik tarihinin inşasında önemli bir adım atılmış olduğunu kaydetti.