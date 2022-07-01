Cem Melikoğlu: 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlu Olsun!

Kabotaj, bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkıdır. 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren “Kabotaj Kanunu”, Türk denizciliği için gerçek bir dönüm noktası olmuş ve Türk limanları arasında deniz taşımacılığı hakkı Türk vatandaşlarına ve Türk gemilerine verilmiştir.

Kabotaj Kanunu, yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk denizciliğinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Bugün geldiğimiz noktada büyük gelişmeler kaydetmiş olsak da hala uzun ve meşakkatli bir yolumuz olduğunu düşünüyor, ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almamız gerektiğine inanıyorum.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz” sözünden hareketle; bir yarımada olan ülkemizin, denizcilik sektöründeki potansiyelini daha etkin bir şekilde kullanması ve denizlerimize hak ettiği değerin verilmesi için hep birlikte elimizi taşın altına koymamız ve buna göre stratejiler gerçekleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Türk Loydu olarak, ülkemizi çevreleyen denizlerimizin de vatanın bir parçası olduğu gerçeğinin farkında olarak çalışıyor, ulvi amaçlarımız doğrultusunda hem sektörümüze hem de sektör profesyonellerimize milli görev bilinciyle katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Denizcilikte istediğimiz seviyelere ulaşmak temennisiyle tüm deniz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyor, denizcilik sektörünün gelişmesinde emeği geçen tüm deniz emekçilerinin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyorum.

Cem MELİKOĞLU

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı