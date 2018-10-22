Antarktika buzullarının ‘sesi’ kaydedildi

Kutuplarda araştırma yapan bilim insanları, buzullardan gelen ve insan kulağının duyamayacağı sesleri kaydetmeyi başardı.

Kutuplarda araştırma yapan bilim insanları, buzullardan gelen ve insan kulağının duyamayacağı sesleri kaydetmeyi başardı. Ortaya çıkan kayıt ise oldukça ürkütücü. Devasa buzullarla kaplı Anktartika, çok uzun zamandır bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Bölgede araştırma yapan bilim insanlarının bulguları arasına "buzulların sesi" de dahil oldu.

Oldukça büyük bir buzul olan Ross Buz Tabakası'na 2014 yılında 34 sismik monitör yerleştiren bilim insanları, neredeyse düzenli olarak kaydedilen bir ses keşfettiler. Normalde insan kulağının duyamayacağı kadar düşük seviyedeki bu sesleri duyabileceğimiz hale getiren bilim insanları, bu sesleri yayınladılar.

Sesler hakkında yorum yapan Chicago Üniversitesi'nde görevli buzulbilimci Douglas MacAyel, seslerin duyulabilir seviyede olması halinde çıkacak olan gürültünün, yaz sonunda ağaçları ve çimenleri sarmış binlerce ağustos böceğinin çıkaracağı gürültüye denk olacağını yazdı.

MacAyel çalışmaya dahil olan bilim insanları arasında yer almıyor. Tabii bilim insanlarının asıl amacı "Acaba buzullardan ses çıkıyor mu?" diye kontrol etmek değil. Isınan hava nedeniyle üstten, ısınan deniz suyu nedeniyle de alttan eriyen buzul kütlesinin tarihte görülmemiş şekilde yükselen deniz seviyesine etkisini görmek istiyorlar. Araştırmacılara göre sesin kaynağı, buzulun üstünden geçerken havada ve buzda titreşimler yaratan kuvvetli rüzgarlar.

Araştırmayı yöneten buzulbilimci Julien Chaput'un tasviriyle bu, buz kütlesinde bulunan bir flütü durmaksızın üflemeye benziyor.

Vira Haber