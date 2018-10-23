Filyos limanında sona yaklaşılıyor

Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu 4’üncü Dönem Toplantısı, Zonguldak Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, kaymakamlar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, ilçe ve belde belediye başkanları, bölge müdürleri, daire müdürleri katıldı.

Toplantıda, 2018 yılının son üç ayında yapılan ve yapılacak yatırım programları ile ilgili koordinasyon gerçekleştirildi.

ÖNCEBE: “FİLYOS İNŞAATININ % 65’i TAMAMLANDI”

Ulaştırma Altyapı 13. Bölge Müdür Vekili Erdem Öncebe, Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz’ün talebi üzerine Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde hayata geçmesi beklenen ve liman çalışmaları devam eden Filyos Projesi’ndeki liman inşaatı ile ilgili şu bilgileri verdi; ”Filyos Liman inşaatının yüzde 65’i tamamlandı. Küçük mendereğin inşaatları tamamlanacak, bunun imalatlarına başlandı. Rıhtım inşaatlarının çalışmalarına başladık. Ana mendereği tamamlamaya çalışıyoruz. Şu anda 1300 metrelerdeyiz. 1500’leri bulma hedefimiz var. İnşaatın demir yolu ve kara yolları bağlantısı İle ilgili genel müdürümüzle görüşmeleri yaptık. Sahada sondajlarını tamamladılar. Proje çalışması son aşamaya gelmektedir. Liman inşaatında 7-24 çalışmalar devam ediyor.”

Vira Haber