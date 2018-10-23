‘Giresun Limanı Serbest Bölge olsun’ çağrısı

Yaklaşık 30 sivil toplum örgütü tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, 1957 yılında faaliyete geçen Giresun Limanı'nın özelleşme sürecinde faaliyetinin neredeyse durağan hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, Doğu Karadeniz'deki limanlar içinde serbest bölge olmayan tek limanın Giresun olduğu ifade edilerek, "Limanımızın serbest bölge olması için gerekli girişimleri sivil toplum kuruluşları ile ortak yürütmesi sonucu Giresun Limanı'nın milletvekillerimizin de özverili takipleri ve limanın işletme devrini alan firmanın da limanda teknik yatırım taahhütlerine garanti vermesi üzerine gerçekleşme aşamasına gelmesi Giresun için son derece olumlu bir sonuç doğuracaktır." denildi.

Limanın faaliyete geçmesinin ilin ekonomisine ciddi katkı sunulmasına vesile olacağı ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Giresun Limanı'nın serbest bölge olması gerekliliği ne kadar haklı olduğumuzun net göstergesidir. Giresun ekonomisine çok büyük katkılarının yanında limanımızın faaliyete geçmesi Giresun şehir girişine çözüm getireceği gibi yoğun yük trafiği Giresun-Şebinkarahisar-Sivas yolumuzun da bölünmüş yol olma projesini hızla sonuca kavuşturacaktır."

Açıklamada, Samsun ve Trabzon'da bulunan serbest bölgelerin ticaret hacimleri ve doluluk oranları dikkate alındığında Giresun Limanı'nın serbest bölge için en isabetli yer olacağı kaydedilerek, "Samsun-Trabzon'un kapasitesi mevcut tahıl hububat yük hareketini karşılayacak durumda değildir. 2008'den bugüne ihracat firmalarının kapasite taleplerine cevap verememektedir. Giresun Gümrük Müdürlüğünün tekstil ihtisas gümrüğü olması tekstil ihtiyaçlarının da bu bölgeye yoğunlaşmasına sebep olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Giresun Limanının bir çok açıdan avantajlarının bulunduğu belirtilerek, şunları kaydedildi:

"Yıllık 2 milyon ton tahıl ve bakliyat dökme alanı, ürün güvenliğini saylayacak iş makinesi, el değmeden gemi tahliye ve taşıma sistemi, akıllı depo sistemi, yüksek hız ve kapasite, 120 bin ton anlık depolama kapasitesi. Doğu Karadeniz limanları içinde 11 metre derinlik sadece Giresun Limanı'nda vardır. Limanın faaliyete geçmesi halinde ilk yıl hedefi bir milyon tondur. Yatırımlar ile bu rakam en az ikiye katlanacaktır. Limanın faaliyete girmesi ile şehirde, teknik revizyon, bakım onarım ve benzeri konularda özellikle küçük sanayi esnafı yararlanacak olup, gıda, nakliye, yiyecek, konaklama sektörüne hareket getirecektir."

Vira Haber