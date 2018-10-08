Aquarius'a destek için eylem

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtarmak amacıyla kiralanan Aquarius gemisinin faaliyetlerini yürüten SOS Mediterranee Derneği tarafından yapılan çağrı ile ülke çapında "Turuncu Dalga Yurttaş Hareketi" adıyla eylemler gerçekleştirildi.

Başta derneğin merkezinin bulunduğu Marsilya'nın Vieux-Port İskelesi, Paris'teki Republique Meydanı, Lyon'da Terreaux Meydanı olmak üzere yaklaşık 60 kentte düzenlenen gösterilere on binlerce kişi katıldı.

Aquarius'un Perşembe günü Marsilya Limanı'na geldiğini belirten SOS Mediterranee Derneği, Panama'nın 23 Eylül'de bandırasını iptal etmesi nedeniyle geminin Marsilya'dan ayrılamadığını ve Fransa'dan bandıra talebinde bulunduğunu hatırlattı.

"Turuncu Dalga" adı verilen gösterilere turuncu elbiselerle katılan binlerce kişi, Aquarius gemisine destek vermek için "Aquarius'a bandıra verin", "Akdeniz'de insanları ölüme terk etmeyin", "Aquarius'a Fransa bandırası" yazılı dövizler taşıyıp sloganlar attı.

Fransa'dakine benzer gösteriler, İspanya'nın Madrid, Belçika'nın Brüksel, Almanya'nın Berlin ve İtalya'nın Palermo kentlerinde de düzenlendi.

Bu arada, SOS Mediterranee Derneğinin Marsilya'daki merkezine "Generation İdentitaire" isimli aşırı sağ örgütün üyeleri tarafından dün yapılan baskın sonrası gözaltına alınan 22 kişinin gözaltı sürelerinin uzatıldığı açıklandı.

"Aquarius'a Türkiye Bandırası Çekilmesini Öneriyoruz"

Öte yandan Türk Kızılayı Genel Başkanı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, arama kurtarma gemisi Aquarius'un, Türkiye bandırası çekerek faaliyetlerini sürdürmesini önerdiklerini belirterek, "Yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin bu konuda da çözümün önemli bir parçası olacağını düşünüyorum." dedi.

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, uluslararası yardım kuruşlarının ortak çabasıyla Akdeniz'de göçmenleri kurtarmaya çalışan arama kurtarma gemisi Aquarius'un faaliyetlerinin ikinci defa engellendiği belirtildi.

Açıklamada, her yıl on binlerce göçmenin Avrupa'ya geçmek için kullandığı Akdeniz'de yaklaşık 3 yıldır kurtarma faaliyeti yürüten, bugüne kadar da 29 bin 523 mültecinin hayatının kurtulmasını sağlayan Aquarius'un, Cebelitarık bandırasının ardından Panama bandırasını da kaybettiği aktarıldı.

"Akdeniz'in suları on binlerce göçmene mezar oldu"

Aquarius'un, ülkelerini çeşitli sebeplerle terk eden, Akdeniz'i geçerken ölüm riskiyle karşılaşan insanları kurtararak seyrine devam etmesi için Türk Kızılayı'nın bir girişim başlattığı belirtilen açıklamada, Kınık'ın şu ifadeleri yer aldı:

"Akdeniz'in suları bugüne kadar on binlerce göçmene mezar oldu. Evlerini terk etmek zorunda kalan, kurtuluşu Avrupa ülkelerinde arayan bu insanları hayata bağlamak, ölümden çekip çıkarmak için yıllardır seyrine devam eden Aquarius'u durdurmayı ne yazık ki sonunda başardılar. Sınır Tanımayan Doktorlar grubu geminin faaliyetlerine sahip çıkılması için çağrıda bulundu. Kızılay Genel Başkanı, aynı zamanda Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun Avrupa'dan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak bir girişim başlattık. Aquarius'un Türkiye bandırası çekerek faaliyetlerini sürdürmesini öneriyoruz. Yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin bu konuda da çözümün önemli bir parçası olacağını düşünüyorum."

Kınık, geminin ve insani kuruluşların faaliyetlerini engelleyenlere Akdeniz'in her yıl 3 binden fazla masum insana mezar olduğunu, uluslararası hukuktan doğan sorumlulukları ile birlikte Afrika ve Avrupa sahillerine vuran bebek bedenlerini tekrar hatırlamaları tavsiyesinde bulundu.

Vira Haber