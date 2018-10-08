Geleceğin denizcileri brövelerini taktı

Törene katılan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bugün, son derece özel ve pek çok insanın imrenerek baktığı bir meslekte ilk kariyer adımlarınızı atıyorsunuz. Bundan sonra alacağınız eğitimler, üstleneceğiniz sorumluluklar, getirileceğiniz görevler sizlerin çok daha iyisini yapmanıza vesile olacaktır” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tarafından düzenlenen, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümleri birinci sınıf öğrencilerinin yemin ve bröve takma töreni Çakabey Deniz Feneri Konferans salonunda yapıldı. Törene Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Deveci, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Nükhet Hotar, dünya ticaretinin önemli bir kısmının hala deniz taşımacılığı ile yapıldığına dikkat çekerek, “Ülke ekonomilerinin yapısal şeklini ve uluslararası ilişkilerin hassas dengelerini denizcilik sektörü şekillendirmektedir. Denizciliği sadece konteyner, kuru yük veya yolcu taşımacılığı üzerinden değil; lojistik sektöründen uydu teknolojilerine deniz hukukundan oşinografi bilimine kadar çok geniş bir yelpazede değerlendirmek gerekmektedir. Bu noktada, denizcilik sektörüne yönelik nitelikli eğitim vermek önem kazanmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi, denizcilik sektöründe son derece ayrıcalıklı bir konumda bulunmaktadır. Kurumumuz, lisans ve lisansüstü düzeyde nitelikli eğitim verirken; bu alana yönelik yaptığı araştırmalar, danışmanlık hizmetleri ve düzenlediği etkinliklerle sektöre kapsamlı destek vermekte, donanımlı bireyler yetiştirmektedir. Böylesi önemli bir misyonu üstlenen üniversitemiz bilimsel anlayış ve kamusal sorumluluk çerçevesinde üzerine düşen görevleri yapmakta; sektörün geleceğine ilişkin öngörüleri açıklamaktadır” diye konuştu.

GEMİCİ EĞİTİMİNDE DÜNYADA İKİNCİ SIRADAYIZ

Türkiye’nin dünyada Çin’den sonra en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülke olduğunu hatırlatan Hotar, “Bizler öğrencilerimizin uluslararası nitelikte eğitim almalarını sağlamaya; onlara mühendisliğin ve bilimin uygulamalarını en iyi şekilde göstermeye özen gösteriyoruz. Bunu yaparken, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel arayışına cevap veriyor; mezunlarımızın uluslararası ölçekte iş yapabilen, muhakeme yeteneği yüksek, analitik düşünce yönü gelişmiş bireyler olmalarına çalışıyoruz. Bu konuda ülkemizin en iyi yetişmiş akademik ve idari kadrolarına sahibiz. Bu yüzden öğrencilerimiz, üst düzey eğitimi ve denizciliğin kendine has disiplinini kazandıran kurumumuzda eğitim almanın ayrıcalığını yaşayacaklar” dedi.

DENİZCİ YETİŞTİRMEK KOLAY DEĞİL

Türkiye’nin dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girme hedefine ilerlerken ulaştırma ve lojistik faaliyetlerinin desteklenmesi, istihdam politikalarının geliştirilmesi, zabitan eğitiminin dünya ile entegrasyonunun sağlanması konularına önem verildiğini anlatan Prof. Dr. Nükhet Hotar, şöyle dedi:

“Denizcilik sektöründe muazzam bir rekabet yaşandığından; küresel ölçekte iş yapabilecek, karar verme refleksi yüksek, çok iyi yabancı dil bilen, çok yönlü ve inovatif düşünebilen insanlar yetiştirmemiz gerekmektedir. Üniversitemiz de tam olarak bunu yapmaktadır. Tabii ki rekabetle birlikte uluslararası bazı firmaların birleşmesi veya ortak hareket etmesi, görece küçük firmaları da etkiliyor. Biz bu riski öngördüğümüz için öğrencilerimizin daha geniş bir perspektifte düşünmelerine olanak veriyoruz.”

Denizci yetiştirmenin sanıldığı kadar kolay olmadığına dikkat çeken Rektör Hotar, denizcilik sektörünün eğitimler konusunda Dokuz Eylül Üniversitesi’nden daha fazla yararlanmasını tavsiye ederek, “Deniz ticaret yolları sürekli değişmekte ve yeni rotalar eklenmektedir. Uluslararası deniz taşımacılığında kısa vadede olmasa bile uzun vadede yeni bir dönem başlayabilir. Bizim bunu zabitan adaylarına en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor çünkü değişimler yaşanabilir. Yine denizcilik sektöründe kontratlar çok kullanılıyor. Bu noktada üniversite olarak bu kontratlarla ilgili olarak Blockchain kavramı ve teknolojilerine yönelik çalışmaları genişleteceğiz” dedi.

HAYALLERDEKİ MESLEK

Öğrencilere seslenen Hotar, bugün, son derece özel ve pek çok insanın imrenerek baktığı bir meslekte, ilk kariyer adımlarını attıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Bundan sonra alacağınız eğitimler, üstleneceğiniz sorumluluklar, getirileceğiniz görevler sizlerin çok daha iyisini yapmanıza vesile olacaktır. Bu birikimleriniz ilerleyen dönemlerde ülkemizin daha da gelişmesine yardımcı olacaktır. Üniversitemizin sizlere sunduğu fırsatları ve imkanları iyi değerlendirin. Literatürü takip edin; kendinizi tek bir alanda yetiştirmeyin. Akıl ve mantığınızı vicdani kanaatlerinizle birlikte kullanın; bunları da kimseye emanet etmeyin. Evrensel bilimin yücelttiği değerlere sahip denizci ve zabitler olmaya gayret edin. Biz, büyük bir aileyiz ve sizler de bunun bir parçasısınız. Aramıza hoş geldiniz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.”

TÜRKİYE’DE ALANINDA TEK

Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci, ilk defa fakültelerindeki yemin törenine Rektör katılımı sağlandığını belirterek teşekkür etti. Deveci, Denizcilik Fakültesi’nde öncelikle Türkiye’nin denizcilik alanındaki çıkarları için eğitim öğretim yapmanın yanı sıra, bilimsel araştırma ve projeler gerçekleştirerek topluma hizmet ettiklerini anlattı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yaptığı bilimsel çalışmalar ve verdiği hizmetle marka bir üniversite olduğunu belirten Deveci, “Denizcilik alanında birbiriyle entegre 4 stratejik bölümü bir arada bulunduran Türkiye’de başka fakülte bulunmamaktadır. Yemin töreni gerçekleştirilen iki bölümümüzde, Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Denizcilik Örgütü’nün STCW konvansiyonunun belirlemiş olduğu standartlarda eğitim verilmektedir. Bu standartlar özet olarak çok pahalı simülatörler ve laboratuvar yatırımları, deniz kökenli ve tecrübeli eğitmenler ve kapsamlı bir müfredat demektir. Sahip olduğumuz bu imkanlar ve verdiğimiz eğitim düzenli olarak denetlenmektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümleri birinci sınıf öğrencileri yemin ederek mesleklerine ilk adımını attı. Öğrencilere brövelerini ise Fakülte Genel Zabiti Doruk Karataraklı taktı.

Vira Haber