Aral Gölü hayat buluyor: Tuzluluk oranı düşüyor

Aral Gölü'nün Kazakistan kısmında tuzluluğun azaldığı ve canlı yaşamının arttığı belirtiliyor. Kazakistan Ulusal Coğrafya Birliği Başkanı Kanat Baygarin, Aral Gölü'nün Kazakistan kısmının giderek geliştiği ve hayat bulduğunu belirtti.

Daha önceden Aral bölgesine yaptıkları keşif gezilerinde göl suyunun tuzluluk oranının azaldığını, balık çeşitlerinin arttığını tespit ettiklerini hatırlatan Baygarin, "Aral'ın Kazakistan kısmı yavaş yavaş gelişiyor. Suyun tuzluluk oranı düşüyor. İnsanlar oradan gitmek istemiyor, orada kalmaya çalışıyor." diye konuştu.

Kanat Baygarin, ayrıca Aral Gölü bölgesinin turistik potansiyelinin artırılacağını ve turizm haritasının oluşturulacağını açıkladı. Baygarin,son 50 yılda hızla kuruyan Aral Gölü'ne yapılacak üçüncü bilimsel keşif gezisinin başlama töreninde yaptığı konuşmada, gezi ekibinin tarihçi, kültür uzmanları, arkeologlar ve biyologlardan oluştuğunu, keşif çalışmalarının 20 gün süreceğini belirtti.

Gezi çerçevesinde yapılacak araştırmalarda suyun tuzluluk oranı ve biyolojik çeşitliği hakkında bilgi toplanacağını aktaran Baygarin, "Amacımız, Aral bölgesinin istikrarlı ekonomik gelişmesini ve turistik potansiyelini araştırmak, turistik haritasını oluşturmak." dedi. Bölgenin turistlerin ilgisini çektiğini belirten Baygarin, gezi çerçevesinde turistik geziler için uygun hizmetlerin sağlanması, altyapının hazırlanması konularında araştırmaların yapılacağını dile getirdi.

ÖZBEKİSTAN'IN İŞBİRLİĞİ GEREKİYOR

Baygarin, bölgede istikrarlı ekonomik gelişmeyi sağlamak için Aral'ın Özbekistan sınırındaki kısmının da iyileştirilmesi gerektiğini, bunun için iş birliği yapmak istediğini sözlerine ekledi. Aral gezisi yöneticisi Nurjan Algaşov, 20 kişiden oluşan gezi ekibinin Kazakistan'ın güney bölgesinden yola çıkarak Aral'ın Özbekistan kısmında çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

Kuzey ve Güney Aral'ın tuzluluk, asidite ve diğer oranlarını ölçmek için örnekler alacaklarını ifade eden Algaşov, "Aral'ın tuzluluk oranının daha da düşebileceğini kanıtlamayı umuyoruz."

Vira Haber