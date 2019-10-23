P&O Ferries'den 2 yeni feribot siparişi

Danimarka merkezli OSK-ShipTech tarafından tasarlanan 1500 yolcu kapasiteli feribotların uzunluğu 230 metre olacak. Dover ve Calais arasında taşımacılık yapması planlanan feribotlar burada sefer yapan en büyük gemi olacak.

Çin'in Guangzhou Tersanesi tarafından inşa edilecek feribotların öne çıkan özellikleri arasında, yolculara denizin ve dünyaca ünlü Dover Beyaz Kayalıklarının manzarasını sunmak için sekiz ve dokuz katlı güvertelerde çift yüksek panoramik pencerelerin yanı sıra 1.500 metrekarelik dış güverte de bulunuyor.

Ayrıca her iki çift uçlu feribotta iki köprü bulunacak ve feribotların yanaştıkları limanda dönmelerine gerek kalmayacak, bunun yerine, kaptan ve kıdemli subaylar, geminin diğer ucuna yürüyecek ve hem giden hem de dönüş yolculuklarında yedi dakikalık zaman kazandıracak olan ikinci köprüden geçecekler. Yakıttan da tasarruf edecek olan feribotlarda manevra kabiliyetini arttırmak için, diğer feribotlardan daha büyük gövdelere sahip olacaklar ve iki azimut itici bulunacak.

P&O Ferries, feribotların çevresel etkilerini en aza indirgemek için teknolojiye de yatırım yaptı ve gelecekte karbon nötr yelken kapasitesine sahip olmayı planlıyor.

Yeni inşa edilecek feribotlarda yakıt kullanımı yüzde 40 oranında azalacak, yakıt ve akü itme gücü kombinasyonu tarafından desteklenecek. Motorlar tarafından üretilen tüm fazla enerji, aküde depolanacak.

Yenilikçi ısı geri kazanım sistemleri, feribotların karbon ayakizinin daha da azaltılmasına ve yakıt tasarrufuna yardımcı olacak. Bir buhar sistemi ultra düşük kükürtlü akaryakıt ısıtıcıları, yakıt depoları, yakıt / akaryakıt arıtma ısıtıcıları ve HVAC sistemi yeniden ısıtması için ısıtma sağlayacak. Bu arada HVAC sistemi ön ısıtması, kullanım sıcak suyu, makine daireleri ve güverte sekizin altındaki teknik alanlar için bir ısı pompası kullanılacak.

P&O Ferries Genel Müdürü Janette Bell yeni feribotlar ile ilgili olarak, "Bunlar, İngiliz Kanalında yelken açılacak en sürdürülebilir gemiler olacak, şimdiye kadarki en iyi müşteri deneyimini sağlayacak ve güvenilirlik ve maliyet verimliliği için yeni standartlar getirecek. Kuzey Denizi'ndeki navlun ve geceleme rotalarımızla birlikte, yeni gemiler İngiltere ile Avrupa arasında seyahat eden müşterilere deniz ve karayı bağlayan rakipsiz bir hizmet yelpazesi sunacak. Avrupa'nın taşımacılık altyapısının 2040'lara kadar hayati bir parçası olarak P&O Ferries'in konumunu güvence altına almak için tasarlandı ” açıklamasını yaptı.

P&O Feribotları başkanı Robert Woods ise “Yeni nesil süper feribotlara yapılan bu büyük yatırım, uzun yıllar boyunca birinci sınıf nakliye kapasitesi sağlayarak İngiltere ve Avrupa arasındaki ticaret akışını sağlamak için sahibi olan DP World'ün taahhüdünün güçlü bir kanıtı” dedi.

P&O Ferries, İngiltere, Fransa, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, Hollanda ve Belçika arasındaki sekiz ana rotada sefer yapan lider bir Avrupa-Avrupa feribot ve lojistik şirketi. Her yıl 8,4 milyon yolcu ve 2,3 milyon yük birimi taşıyan 20'den fazla gemi işletiyor. Lojistik şirketi P&O Ferrymasters ile birlikte, aynı zamanda İtalya, Polonya, Almanya, İspanya ve Romanya da dahil olmak üzere kıtadaki ülkelere entegre karayolu ve demiryolu bağlantıları işletiyor ve yükün Asya ülkelerinden İpek Yolu üzerinden İngiltere'ye taşınmasını kolaylaştırıyor . P&O Ferries, DP World'ün bünyesinde bulunuyor.

Vira Haber