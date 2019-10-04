Sri Lanka'nın cambaz balıkçıları

Sri Lanka, Güney Asya'da, Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesi.

Toplam 1,340 kilometrelik sahil şeridine sahip adada, halkın önemli geçim kaynaklarından biri de balıkçılık.

Ancak okyanusun sert dalgaları gerek kıyı balıkçılığını gerekse küçük kayıklarla çıkılan balık avlarını kimi zaman imkansız kıldığından, ada halkı yüzyıllardır kullandığı bir yöntemle sorunun üstünden gelmiş.

Galle’nin doğusunda bulunan Weligama balıkçı köyünde çok farklı ve bir o kadar da şaşırtıcı sahneler oluşuyor. Sahil şeridi her zaman çok dalgalı olduğundan kocaman balıkçı tekneleriyle kıyı önlerinde avlanmak son derece zor bir iş. Weligamalı balıkçılar bu nedenle kendilerine göre farklı bir yöntem geliştirmişler; sahile yakın yerlerde deniz içine zemine yerleştirdikleri uzun sırıklara tırmanıyorlar ve onların orta yerine çaktıkları ufak bir dalın üzerine oturarak oltalarını denize salıyorlar. Bu balıkçılar, Hint Okyanusu’nun büyük dalgalarının ulaşamadığı o yükseklikte saatlerce balık avlayabiliyorlar.

Özellikle Galle bölgesi, bu yöntemin en yaygın kullanıldığı yer olarak ünlenmiş durumda.

Balıkçılar bu şekilde avlanma işini sorunsuz gerçekleştirirken deniz üzerinde oluşturdukları ilginç görüntüler de, bölgeye özellikle fotoğrafa meraklı turistlerin akın etmesine neden oluyor.

Başkent Colombo'dan Galle kentine sırf balıkçı fotoğraflarını çekmeye yönelik turlar düzenleniyor ve bu turlar, yer alabilmek için önce davranmanız gerekecek kadar yoğun rağbet görüyor.

Vira Haber