Total, Brezilya’da petrol ve gaz arayacak

Fransız Total, Katarlı Qatar Petroleum ve Malezyalı Petronas ortaklığı, Brezilya Ulusal Petrol Ajansı'nın (ANP) düzenlediği 16. ihale turunda C-M-541 derin açık deniz bloğunuda petrol ve gaz aramaları için lisans kazandı.

Bloğun Campos Havzası'nda yaklaşık 3.000 metre su derinliğinde bulunduğunu açıklayan Total, yüzde 40 hisse ile işletmeci konumda. Blokta Qatar Petroleum’un yüzde 40 ve Petronas’ın yüzde 20 hissesi bulunuyor. Konsorsiyum ilk kuyuyu 2021 yılında açmayı planlıyor.

Vira Haber