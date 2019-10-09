Dünyanın su altı harikaları

Su altında iyi bir macera yaşamak için bolca cesaret, iyi bir ekipman ve bilgi gerekiyor.İşte dünyanın en çok merak edilen su altı keşif noktaları…

Kara üzerinde yaşam, maceracılara birçok seçenek sunuyor. Oysa suların altında da sizi bekleyen bambaşka bir dünya var. Unutmayın, hayat ıslandıkça güzel! İşte dünyanın en çok merak edilen su altı harikaları…

Sipadan Adası, Hint Pasifik Okyanusu'nun tam kalbinde yer alıyor ve otoritelerce dünyadaki en iyi dalış noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Çekiçbaşlı köpekbalıkları, deniz kaplumbağaları, binlerce balık türü ve barracuda balıklarının oluşturduğu Barracuda fırtınası adlı görsel şölen, burayı dalış yapanların favori merkezlerinden biri haline getiriyor.

Balina köpekbalıkları ile yüzme

Dünyanın en büyük balıkları olan balina köpekbalıkları, önce sizi korkutabilir ancak korkmayın, zira isimlerine ve büyüklüklerine oranla bu canlıların gayet uysal olduklarını söyleyebiliriz.

Planktonlarla ve küçük balıklarla beslenen bu devasa balıklar, Belize'nin Gladden Spit bölgesinde, mart ve haziran ayları arasında, yüzeye yakın yerlerde sıklıkla görülebilirler.

Yunuslarla yüzme keyfi

Karayipler’de birçok yerde yunuslarla yüzebilirsiniz, fakat Kosta Rika’daki kadar farklı çeşidi başka bir yerde görmeniz zor. Pasifik’e bağlı Osa Peninsula Yarımadası’nda bulunan Drake Bay bölgesi, pantropikal benekli ve şişeburunlu yunuslarla yüzmek için harika bir yer.

Karayipler’in aksine suyu sıcak olan bu bölgede, dalış kıyafetine bile gerek duymadan yunuslarla birlikte harika zaman geçirebilirsiniz.

İlk anda ürkütücü gelebilecek bir yer olan Molinere Su Altı Heykel Parkı, Atlas Okyanusu'nda yer alan Grenada Adası’nda bulunuyor.

65 heykelin bulunduğu bu su altı parkının yaratıcısı ise İngiliz sanatçı Jaon de Caires Taylor.

Özel bir betondan yapılan ve boyları yaklaşık iki metre civarında olan heykeller, 2004 ve sonrasında Karayipler'de gerçekleşen fırtınalarla hasar görmüş olsalar da şnorkel dalışlarında bile rahatlıkla görülebiliyorlar.

Vira Haber