48 devletten balıkçı gemisi güvenliği anlaşması

Torremolinos Deklarasyonu olarak imzalanan anlaşmanın 2012 Cape Town Anlaşmasının kabulünün 10. yıldönümü olan 11 Ekim 2022 yürürlüğe girmesi planlanıyor.

En büyük balıkçı teknesi konferanslarından biri olan Torremolinos Balıkçı Gemisi Güvenliği ve Yasa Dışı, Yasadışı, Bildirilmemiş ve Düzenlenmemiş (IUU) Balıkçılık Konferansına (21-23 Ekim) yapılan 120 devlet, 70 bakanlık temsilcisi, 30 uluslararası kuruluş ve 500 delege katıldı. Konferans IMO ile birlikte İspanya, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Pew Charitable Trusts ile birlikte düzenlendi.

Konferans sırasında 13 ülke daha Cape Town Anlaşmasını onayladı: Belçika, Kongo, Cook Adaları, Danimarka, Fransa, Almanya, İzlanda, Hollanda, Norveç, Saint Kitts ve Nevis , Sao Tome ve Principe, Güney Afrika ve İspanya.

2012 yılında yapılan Cape Town Anlaşması, 24 metre (79 fit) uzunluğundaki balıkçı gemileri için zorunlu güvenlik önlemlerini içeriyor. Stabilite ve buna bağlı olarak denize elverişlilik, makine ve elektrik tesisatı, hayat kurtarıcı cihazlar, iletişim ekipmanı, yangından korunma ve balıkçı teknesi yapımı gibi temel parametreleri kapsıyor. 2012 yılında kabul edilmesine rağmen, ancak en az 22 devletten sonra yürürlüğe girecek, 24 metre uzunluğundaki ve üstü açık denizde faaliyet gösteren toplam 3.600 balıkçı teknesi tarafından sınırlandırıldığını kapsıyordu.

Balıkçı gemisi güvenliği konusundaki ilk uluslararası anlaşma IMO tarafından Torremolinos'ta 1977'de kabul edildi ve 1993'te kabul edilen bir Protokolü uyguladı. Ancak, yürürlüğe girme eksiklikleri, balıkçıların henüz küresel ve zorunlu bir anlaşma ile korunmadığı anlamına geliyordu.

Cape Town Anlaşması ve STCW-F Sözleşmesi ile birlikte, diğer iki ana anlaşma balıkçı teknelerine yöneliktir ve IUU avcılığına karşı mücadeleye katkıda bulunur. Bunlar: ILO'nun 16 Kasım 2017'de yürürlüğe giren ve istirahat, yemek, asgari yaş ve geri dönüş saatleri dahil olmak üzere gemide çalışmak için minimum gereklilikleri belirleyen 2007 Balıkçılık Sözleşmesi Çalışmaları ve FAO'nun 2016 yılında yürürlüğe giren ve etkili liman devletinin benimsenmesi ve uygulanması yoluyla İUU avcılığını önlemeyi, caydırmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlayan, Yasadışı, Rapor Edilemeyen ve Düzenlenemeyen Balık Avını Önleme, Engelleme ve Ortadan Kaldırma Önlemleri Anlaşması.

Arjantin, Bangladeş, Belçika, Belize, Orta Afrika Cumhuriyeti, Şili, Çin, Kongo, Cook Adaları, Kosta Rika, Hırvatistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Danimarka, Ekvador, Fiji, Finlandiya, Fransa , Gabon, Almanya, Gana, Gine, Gine Bissau, İzlanda, Endonezya, İrlanda, Kiribati, Lübnan, Liberya, Marshall Adaları, Mozambik, Namibya, Hollanda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijerya, Norveç, Panama, Papua Yeni Gine, Peru, Kore Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, Sierra Leone, Güney Afrika, İspanya, Togo, Uganda, İngiltere ve Vanuatu anlaşmaya imza atan ülkeler.

Vira Haber