Arama Kurtarmada TSK’ya Milli Sistem

Türk savunma sanayiinde, ileri teknolojiler ve milli çözümlere imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., savunma teknojilerinde elde ettiği deneyimle, sivil alana umut olan milli sistemleri için de çalışmayı sürdürüyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde çalışmalarını sürdüren STM, askeri ve sivil kullanım amacıyla geliştirdiği, STM Duvar Arkası Radar (DAR) sisteminin güncellenen konfigürasyonu ile yeni teslimatlarını gerçekleştirdi. SSB ile STM arasında imzalanan sözleşme gereği, çeşitli sayıda DAR teslimatı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yapıldı. Milli teknoloji DAR, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinde, Enkaz Altında Canlı Tespit Radarı olarak görev yapacak.

Savunmadan Sivile: Güvenliğe Kapsamlı Katkı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Milli mühendislik kabiliyetlerimiz ile sadece askeri alana değil, sivil yaşama da katkı sağlayacak dokunuşlar yapıyoruz. 6 Şubat'ta yaşanan Asrın Felaketi'nde onlarca canımızın kurtarılmasına vesile olan “STM Duvar Arkası Radar (DAR)” teknolojimizin, daha geniş bir kullanım alanı için güncellenen konfigürasyonla yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerimize gerçekleştirdik. Savunma sanayiimizde çift kullanım (dual use) konseptine de önemli bir örnek teşkil eden ‘STM DAR’ ürünümüzde emeği geçen STM ailesine teşekkür ediyorum. Savunmadan sivil hayata kadar uzanan kapsamlı çözümlerimizle ülkemizin ve milletimizin güvenliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Güleryüz: Ülkemizin Doğal Afetlere Hazırlık Seviyesini Artırmayı Hedefliyoruz

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de şunları kaydetti:

“Güvenlik güçlerimizin özel operasyonlarda, bina içindeki canlı hedefleri tespit etmesi için geliştirdiğimiz ve güvenlik güçlerimizin envanterine kattığımız milli teknolojimiz Duvar Arkası Radar, geçen yıl yaşadığımız depremde 50’den fazla vatandaşımızın enkaz altında konumunu tespit ederek, kurtarılmasını sağladı. DAR’ı, bu yıl Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ve deprem kuşağında yer alan Erzincan’ın İl Özel İdaresi envanterine kazandırdık. Şimdi ise Savunma Sanayii Başkanlığımız ile imzaladığımız sözleşme ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ‘STM DAR’ın kabullerini ve teslimatlarını tamamladık. Ülkemiz savunmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası çapta yaşanan doğal afet ve krizlerde nitelikli personeli ile kritik görevler üstlenen Ordumuza, milli teknolojimiz ile güç vereceğiz. Deprem ülkesiyiz ve buna karşı önlemleri almamız gerekiyor. DAR'ı, arama kurtarma ekiplerimiz, itfaiye teşkilatlarımız başta olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarımızın envanterinde genişletmeyi ve böylece ülkemizin doğal afetlere hazırlık seviyesini artırmayı hedefliyoruz.”

STM Duvar Arkası Radar

DAR, Ultra Geniş Bant (UGB) sinyaller vasıtasıyla, görsel erişim imkanının olmadığı, kapalı mekânlarda bulunan sabit ve hareketli hedef unsurlara ait konum bilgilerini iki boyutlu olarak elde etmek için kullanılıyor. Rehine kurtarma, terörle mücadele ve iç güvenlik operasyonları gibi askeri senaryolarda görev yapabilen DAR; deprem, çığ, yangın gibi çeşitli afetler sonrasında arama kurtarma faaliyetleri, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele gibi sivil amaçlar için de aktif görev yapabiliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremlerinde, arama ve kurtarma görevlerinde aktif olarak kullanılan DAR, 50’den fazla kişinin enkaz altındaki konumunu tespit ederek, sağ kurtarılmasını sağladı. Sistem, enkaz altında bulunan canlının nefes alıp vermesi esnasındaki göğüs ve el kol hareketlerinden, mikro-makro hareketlerden yerini tespit edebiliyor. Yaklaşık 6,5 kg ağırlığında olan DAR, yaydığı RF sinyalleri ile duvarın/engelin arkasında bir canlının olup olmadığını, cihaz üzerine anlık aktarıyor ve canlının kaç metre derinlikte ve hangi noktada olduğunu tespit edebiliyor. Tek kişi tarafından elde kullanılabilecek şekilde tasarlanan milli sistem, tripod ve benzeri araçlar yardımıyla hedef bölgeye yerleştirilerek tablet bilgisayar ile uzaktan kumanda edilebilme özelliğine de sahip. DAR, sahip olduğu batarya teknolojisi ile 4 saatten fazla kesintisiz şekilde görev yapabiliyor.

Vira Haber