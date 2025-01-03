Baba Yadigarı Tekne ile 40 Yıldır Balıkçılık Yapıyor

İlçenin Yalıköy Mahallesi’nde yaşayan Murat Mutlu (55), baba yadigarı olan tekne ile kıyı balıkçılığı yapıyor. 40 yıldır ‘Vira Bismillah’ diyerek 7 metrelik tekne ile denize açılan Mutlu, avı bitirdikten sonra kalan zamanını da ağları tamir edip, yeni ağlar örerek geçiriyor.

"Tekne küçük olsa da 40 yıldır ekmeğimi kazanıyorum"



Balıkçılık yapmaya devam edeceğini kaydeden Mutlu, “Balıkçılık zor bir meslek. Sabah denize açılıp akşam döndüğüm zamanlar oluyor. Nasibimi denizden çıkartıyorum, ailemin de geçimini bu şekilde sağlıyorum. Benimkisi babadan gelme bir meslek. İlerleyen yaşıma rağmen denizde o balığı avlanmanın tutkusu ile mesleğimi sürdürüyorum, ömrüm el verdiği sürece de devam ettireceğim” diye konuştu.

Vira Haber