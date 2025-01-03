Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tıbbi Tahliye Eğitimi Faaliyetlerini Sürdürüyor

Zonguldak'taki eğitimlere, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık personeli katılım sağladı. Acil Durumlarda Türk Arama Kurtarma Bölgesi İçerisinde Tıbbi Tahliye Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü çerçevesinde düzenlenen eğitimler, acil durumlarda etkili ve koordineli müdahaleyi amaçlayarak sağlık personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Protokol kapsamında düzenlenen eğitimlerin, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde gerçekleştirilecek tıbbi tahliye faaliyetlerinde etkinliği artırması bekleniyor.

Vira Haber