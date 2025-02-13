Arapgir Balıklı Pilavı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı

Sazan balığı ya da alabalıkların içinin, tereyağında kavrulmuş kuru soğan, domates, biber ve domates salçası ile hazırlanan baharatlı harçla doldurulup pişirilmesiyle yapılan yöresel bir lezzet olarak bilinen Arapgir Balıklı Pilavı'nın tescillenmesiyle Arapgir'deki tescilli ürün sayısı 15'e çıkmış oldu.

Vira Haber