Denizcilik Sektörüne Finansman Kolaylığı: TL Kredi Kısıtlamaları Kaldırıldı

11 Şubat 2025 tarihli ve 32810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile döviz varlık pozisyonuna bağlı olarak uygulanan Türk Lirası kredi kısıtlamaları kaldırıldı.

Yeni düzenleme kapsamında, şirketlerin yatırım planları ve varlık durumlarına bakılmaksızın TL kredisi kullanmalarının önü açıldı. Ayrıca daha önce uygulanan kısıtlamalar ve yüzde 500 risk ağırlığı şartı da sona erdirildi.

Yaklaşık üç yıldır yürürlükte olan ve ihracat yapan firmaların TL kredisi almasını zorlaştıran uygulamaların kaldırılması, sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. 27 Ocak 2025 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile yapılan görüşmede, denizcilik sektörü temsilcileri bu konudaki görüşlerini iletmiş ve konunun incelenerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda değerlendirileceği belirtilmişti.

Alınan bu kararın, denizcilik sektöründeki firmaların finansmana erişimini kolaylaştırarak, sektörün büyümesine ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Vira Haber