Deniz Çayırları Tehlikede

Akdeniz’e özgü deniz çayırı türlerinin, iklim krizi ve insan kaynaklı etkiler nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalması, Mersin Deniz Ticaret Odası’nda düzenlenen panelde ele alındı.

MDTO ve Mersin Kent Konseyi Kent ve Deniz Komisyonu iş birliğinde düzenlenen 'Deniz çayırlarının son kalesi: Aydıncık' başlıklı panel, MDTO Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Evrim Kalkan Tezcan’ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde, deniz çayırlarının ekosistem için kritik önemi, korunma gerekliliği ve insan kaynaklı tehditler ele alındı.



"Aydıncık, Doğu Akdeniz’de deniz çayırlarının son sığınağı"

Aydıncık kıyılarında ve çevresinde yaygın olarak görülen deniz çayırları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Deniz Ayas, Akdeniz'e özgü en önemli deniz çayırı türü olan 'Posidonia Oceanica’nın, Akdeniz ekosisteminde denizel biyoçeşitlilik açısından büyük önem taşıdığını, bu türün kirliliğe ve çevresel değişimlere çok hassas olduğunu ve son yıllarda insan faaliyetlerinin bu hassas ekosistemi tehdit ettiğini anlattı. Deniz canlılarına yaşam alanı sağlayan, karbon depolayan, suyun kalitesini artıran ve kıyıları koruyan doğal bariyerler olan deniz çayırlarının, önlem alınmazsa zamanla yok olabileceğini vurgulayan Ayas, koruma önlemlerinin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dr. Evrim Kalkan Tezcan ise sunumunda iklim değişikliğinin deniz çayırları üzerindeki etkilerini ele aldı. Akdeniz’in küresel ortalamadan daha hızlı ısındığını ve bu sıcaklık artışının deniz çayırlarını doğrudan etkilediğini belirtti. Posidonia Oceanica türü deniz çayırlarının, Türkiye kıyılarındaki dağılımının Doğu Akdeniz’deki en son noktasının Aydıncık Turgutlar Koyu olduğunu belirten Tezcan, bu türün yüksek sıcaklıklara duyarlılığı nedeniyle Aydıncık’taki yaşam alanının giderek daraldığını, istilacı türlerin ise bölgedeki yerel deniz çayırlarını tehdit ettiğini ifade etti.

Panelde, deniz çayırlarının korunması için restorasyon projelerine başlanması, bilimsel izleme çalışmalarının artırılması ve yerel yönetimler, akademisyenler, balıkçılar ve turizm sektörü temsilcilerinin dahil edildiği bilinçlendirme kampanyalarının düzenlenmesi gerektiği kaydedildi.

Panele, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Mersin Deniz Ticaret Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Mersin Kent Konseyi temsilcileri katıldı.

Vira Haber