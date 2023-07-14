Aras Kargo Riva'da Kıyı Temizliği Yaptı

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, Riva'da gerçekleştirilen etkinliğe Filenin Efeleri de katıldı.

Bugüne kadar kıyılardan 4 tondan fazla atık toplayan Aras Kargo, bu etkinlikte ise 50 kilogramdan fazla atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Aras Kargo'nun "Yarına Taşıyoruz" platformu, gönüllü çalışanlarından oluşan Doğa Dostu Araslar desteği ile 2016 yılından beri DenizTemiz Derneği/TURMEPA iş birliğiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki kıyıları "Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz" diyerek temizlemeye devam ediyor.

Etkinliğe Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ile genel müdür yardımcıları, Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, Organizasyon ve Pazarlama Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürkan Şahin ile DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk katıldı.

Filenin Efeleri olarak uluslararası başarılara imza atan Voleybol Erkek Milli Takım oyuncularından Arda Bostan, Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer ve Kaan Gürbüz de kıyı temizliğine destek verdi. Etkinlikte 50 kilogramdan fazla atık toplandı.

- "7 yılda Türkiye'nin 17 farklı kıyısında, 4 tondan fazla atığın denizlere karışmasını önledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, dünyada her yıl denizlere karışan 6 milyon ton plastiğin doğal hayatı tehdit ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aras Kargo'da 'Yarına Taşıyoruz' platformu ve Doğa Dostu Araslar'ın desteği ile ülkemizin ormanlarını, denizlerini ve kaynaklarını korumak için uzun soluklu bir farkındalık projesi yürütüyoruz. Bu kapsamda iş ortağımız TURMEPA'nın katkılarıyla 'Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz' diyerek son 7 yılda Türkiye'nin 17 farklı kıyısında, 4 tondan fazla atığın denizlere karışmasını önledik. Kıyılarımızı korumak, güzelleştirmek ve gelecek nesillere bu zenginliği aktarabilmek hem çevresel hem de ekonomik açıdan yerine getirilmesi gereken bir görev.

Sporun birleştirici gücüne inanan bir marka olmanın yanı sıra, sürdürülebilirlik konusunda da çevreye katkı sunmanın temel ödevlerimizden olduğunu biliyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu ile iş birliğimiz kapsamında erkek milli voleybolcularımızın katılımı ile Riva’nın kıyılarını temizledik. Çevremiz ve kıyılarımız için çok değerli olan bu etkinliğe katkılarından dolayı TURMEPA’ya, Türkiye Voleybol Federasyonu yetkililerine ve sporcularımıza ve tabii ki uzun yıllardır bu çalışmaları gönüllü olarak ve azimle sürdüren Doğa Dostu Araslar’a teşekkür ediyorum."

Deniz Temiz/TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk ise Aras Kargo ile 2016 yılından bu yana süren iş birliğinde çok güzel işlere imza attıklarını belirtti.

Öztürk, "Farklı illerde, farklı kıyılarda yaptığımız etkinliklerle Doğa Dostu Araslar ile 4 tondan fazla atık topladık. 2 yıl önce iş birliğimiz Aras Kargo'nun resmi kargo sponsorluğu ile daha da büyüdü. Milli sporcularımızla da Aras Kargo sayesinde 2 yıldır kıyılarda buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlere ve çocuklara örnek olacak nice iş birlikleriyle denizleri ve doğayı korumaya devam etmeyi dilediklerini aktararak, "Daha mavi bir Türkiye için, daha yaşanabilir bir dünya için bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vira Haber