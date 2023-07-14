"Astoria Grande" İsimli Kruvaziyer 850 Yolcusuyla Sinop'a Geldi

Türkiye'de İstanbul’dan sonra ikinci durağı Sinop olan Astoria Grande, 850 yolcusuyla bir gün limanda demirli kalacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılanan gemi yolcuları, burada kaldıkları süre zarfında kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Astoria Grande'nin Sinop'un ardından Soçi'ye hareket edeceği öğrenildi.

Vira Haber