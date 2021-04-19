Araştırmacılar Bilinen En Derindeki Gemi Batığına Daldı

Araştırmacılar, Filipinler Denizi’ndeki bilinen en derin batık olan USS Johnston’a bir denizaltı gönderdiler.

Araştırmacılar, yakın zaman önce dünyanın bilinen en derindeki gemi enkazına dalış gerçekleştirdi.

Ekip, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonlarla yoğun bir savaşın ardından 25 Ekim 1944’te batan ABD Donanması muhribi olan USS Johnston’a ulaştı. Yaklaşık 115 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olan gemi, tarihin en büyük deniz savaşı olan Leyte Körfezi Savaşı sırasında battı.

Enkaz ilk olarak 2019 yılında Filipinler Denizi’ndeki Samar Adası açıklarında keşfedildi. O sırada, uzaktan kumandalı bir araç (ROV) enkazın parçalarını kaydetti, ancak en derin kısımlarına ulaşamadı.

Batık yaklaşık 15 tane Empire State Binasının uzunluğuna eşdeğer olan 6.456 metre derinlikte yer alıyor. Yeni araştırma seferini finanse eden eski ABD Donanması komutanı olan Victor Vescovo, denizaltını DSV (derin sualtı aracı) Sınırlama Faktörünü sekiz saatlik iki dalış sonrasında enkaza indirdi. Açıklamaya göre, bu mesafe herhangi bir insan veya denizaltının enkaz keşfetmek için gittiği en derin mesafe.

Araştırmacılar, geminin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çektiler ve incelediler. Denizaltıyla derinlere inen diğer iki dalgıç, emekli ABD Donanması Yüzbaşı Parks Stephenson ve denizcilik tarihçisi ve kıdemli denizaltı teknisyeni Shane Eigler idi.

ROV’un 2019’da alçalabileceğinden daha derin kısımlarda bulunan, geminin pruvası, köprüsü ve orta kısmının görüntülerini yakalayabildiler. Açıklamaya göre, “557” gövde numarası pruvanın her iki yanında da görülüyordu. Top kuleleri, ikiz torpido rafları ve birçok silah yuvası da hala yerindeydi ve görülebiliyordu. Herhangi bir insan kalıntısı veya kıyafet bulamadılar.

Stephenson, “Enkazın boyutunu ve yoğun savaş sırasında verilen ağır hasarı yüzeyinde görebiliyorduk. Şimdiye kadar yapılmış en büyük savaş gemisi olan Japon İmparatorluk Donanma zırhlısı Yamato’dan ateş aldı ve karşılık verdi.” diyor.

Stephenson, “Tüm veriler, mürettebatın cesaretini ve düşmana karşı savaşı kazanma inancına takdirlerini sunuyor. Enkaz da bunu kanıtlamaya yarıyor.” diye ekliyor. Gemi ve savaşta ölen geminin komutanı Ernest Evans, daha sonra cesaret ve kahramanlıklarıyla ödüllendirildi.

Açıklamaya göre, dalış ekibi keşif sonunda “okyanustaki savaş alanına” bir çelenk koydu.

Leyte Körfezi Savaşı’nda batan diğer üç gemi henüz bulunamadı.

Açıklamaya göre, sonar verileri, görüntüler ve saha notları kamuoyuna sunulmayacak, ancak uygun gördükleri şekilde dağıtılması için ABD Donanmasına verilecek. Vescovo, ekibin enkazı alt üst etmemeye özen gösterdiğini açıkladı. Keşiflerinden getirdikleri görüntülerin ve bilgilerin tarihçiler ve deniz arşivcileri için faydalı olacağını umut ettiklerini söyledi.

Dünyanın dört bir yanındaki aşırı derin noktalarda DSV Limiting Factor’ün pilotluğunu yapan Vescovo, 2019’da gezegenin beş okyanusunun tamamında en derin noktaya ulaşan ilk kişi oldu.

Kaynak: Arkeofili